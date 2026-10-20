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Banco de España advierte sobre riesgos del petróleo y la deuda para la economía dominicana

La economía de República Dominicana se enfrenta a un aumento del 50 % en el precio del diésel, lo que impacta los costos de transporte y producción Esta situación podría incrementar la presión sobre los subsidios gubernamentales

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    Banco de España advierte sobre riesgos del petróleo y la deuda para la economía dominicana
    La deuda pública y la incertidumbre comercial impactan el crecimiento en América Latina. (DIARIO LIBRE/ ARCHIVO)

    El organismo señala que América Latina crecerá apenas un 2 % en 2026 y alerta sobre el encarecimiento de los combustibles, los déficits fiscales y la incertidumbre comercial.

    República Dominicana enfrenta un escenario internacional de mayores costos energéticos, incertidumbre comercial y presiones fiscales, según los riesgos identificados por el Banco de España en su informe sobre la economía latinoamericana, correspondiente al segundo semestre de 2026.

    Aunque el documento no presenta una evaluación individual del país, sus advertencias resultan especialmente relevantes para una economía dependiente de las importaciones de combustibles, estrechamente vinculada al mercado estadounidense y con necesidades recurrentes de financiación pública.

    El organismo destaca que el precio internacional de referencia del diésel aumentó alrededor de un 50 % desde julio, impulsado por las dificultades de refinación y las restricciones de suministro. Para República Dominicana, ese encarecimiento amenaza los costos del transporte, la producción y la generación eléctrica, además de incrementar la presión sobre los subsidios gubernamentales.

    RELACIONADAS

    Impacto económico

    Otro foco de preocupación es la deuda pública. El Banco de España advierte que los déficits fiscales persistentes y el aumento de los costos de financiación reducen la capacidad de los gobiernos para responder a nuevas crisis.

    En materia comercial, el informe recoge una encuesta realizada con la participación del Banco Central dominicano y otras cinco autoridades monetarias latinoamericanas. Aproximadamente la mitad de las empresas consultadas reportó aumentos en sus insumos y un tercio, reducción de la demanda. Los resultados corresponden al conjunto de países, no exclusivamente a República Dominicana.

    Situación actual

    El Banco de España redujo del 2.2 % al 2 % la previsión de crecimiento regional para 2026. Aunque reconoce la resistencia de América Latina ante las turbulencias internacionales, advierte que la estabilidad financiera no elimina los riesgos derivados de la deuda, la inflación y el bajo crecimiento.

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