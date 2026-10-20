Feller Rate ratifica la calificación "A+" a Qik Banco Digital

Qik Banco Digital Dominicano, filial de Grupo Popular, anunció que la agencia Feller Rate le ratificó su calificación "A+", con perspectivas "estables".

La evaluación considera el adecuado respaldo patrimonial de Qik y el soporte potencial de su accionista último, Grupo Popular. La agencia también toma en cuenta que el banco se encuentra en una etapa de crecimiento y consolidación de su perfil financiero, con una evolución alineada con la estrategia definida.

De acuerdo con Feller Rate, el balance de la entidad ha mostrado una evolución favorable, impulsada por el crecimiento de la base de ingresos, la incorporación de nuevos clientes y una mayor utilización de sus productos.

La ratificación se sustenta en varios elementos que reflejan la evolución reciente de Qik, entre ellos su fortalecimiento patrimonial, la gestión prudente de riesgos, la estructura de fondeo y la estabilidad de sus perspectivas.

Evolución y respaldo patrimonial

La calificadora destacó el fortalecimiento de la situación patrimonial de Qik, respaldado por los aportes de capital realizados por su matriz.

La agencia también incorpora en su evaluación el soporte de Grupo Popular como un factor relevante para el desarrollo y la consolidación de la actividad de la entidad.

Estos factores acompañan la consolidación del perfil financiero del banco y el desarrollo de su modelo de negocio conforme a la estrategia definida.

Gestión de riesgos y fondeo

Otro de los aspectos destacados por Feller Rate es el enfoque proactivo en la gestión de riesgos, acompañado de un monitoreo permanente de su cartera y de políticas orientadas a mantener una adecuada cobertura de reservas.

La agencia señala que el monitoreo permanente de la cartera y las políticas de cobertura de reservas reflejan el enfoque de la entidad de operar con niveles de riesgo bien delimitados.

En materia de fondeo, Feller Rate destaca el papel de los depósitos del público y de instituciones financieras, así como la contribución de la red de subagentes bancarios de Qik en la captación de recursos.

Asimismo, la evaluación reconoce la posición de liquidez de la entidad y su capacidad para respaldar el desarrollo de sus operaciones.

Perspectivas estables

Feller Rate mantuvo la perspectiva "Estable" de Qik, considerando que la entidad continúa avanzando en la consolidación de su perfil financiero y desarrollando sus negocios de acuerdo con su estrategia.

La agencia considera que el crecimiento de la escala de operaciones e ingresos, junto con la evolución favorable del perfil financiero y el fortalecimiento patrimonial, será relevante para la trayectoria futura de la entidad.

En conjunto, la ratificación de la calificación "A+" refleja el avance de Qik en su etapa de crecimiento y consolidación, apoyado en los factores patrimoniales, de respaldo y de evolución financiera considerados por Feller Rate en su evaluación.

Propuesta centrada en el cliente Qik opera de manera totalmente digital. Su modelo de negocio utiliza la tecnología para ofrecer servicios financieros ágiles y simples a personas, con una oferta que incluye tarjetas de crédito y débito, cuentas en pesos y dólares, certificados de depósito, préstamos, pago de servicios, billeteras digitales y herramientas de control de gastos.