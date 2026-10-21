Pese a aumentos del gasto corriente, proyectos de inversión pública se mantendrán casi igual en 2027

El proyecto de gestión integral de residuos sólidos en el vertedero de Duquesa es uno de los más importantes de la provincia de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/MARVIN DEL CID )

A pesar de que el gasto corriente del Gobierno Central aumentará en alrededor de un 12.3 % para el próximo año, la asignación para obras públicas refleja un modesto incremento de menos del 3 %.

De acuerdo con el informe explicativo del Presupuesto General del Estado (PGE) de 2027, la inversión pública destinada a proyectos que ya están registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) alcanzará 99,427.5 millones de pesos en el próximo año, una cifra prácticamente igual a los 96,543.5 millones contemplados en la misma partida en 2026.

En total, 209 grandes proyectos de inversión pública se prevén para el siguiente período, concentrados en los sectores transporte (92), salud (23), educación (19), justicia, orden público y seguridad (17), riesgo (13) y vivienda y servicios comunitarios (10).

Los recursos estarán dirigidos principalmente a la construcción y rehabilitación de infraestructuras viales, proyectos de transporte, obras sanitarias y otras iniciativas.

Distribución de la inversión por provincias

La mayor concentración de recursos estará en las provincias de Santo Domingo y Santiago, así como en el Distrito Nacional, que recibirán conjuntamente 39,276.3 millones de pesos, equivalentes al 39.5 % del total de la inversión programada.

La provincia Santo Domingo encabeza la distribución territorial de los recursos, con una asignación de 13,722.6 millones de pesos, equivalentes al 13.8 % de la inversión total.

Entre las obras contempladas en esta demarcación figura el proyecto de gestión integral de residuos sólidos en el vertedero de Duquesa, para el cual se destinarán 1,206.7 millones de pesos.

En segundo lugar se encuentra Santiago, con 13,323 millones, que representan el 13.4 % del presupuesto destinado a los proyectos de inversión pública. Una de las principales intervenciones identificadas en esta provincia es la reconstrucción de obras complementarias de la carretera turística Gregorio Luperón, con 5,813.2 millones de pesos.

Le sigue el Distrito Nacional, con 12,230.7 millones de pesos, equivalentes al 12.3 % del total. Entre sus principales iniciativas figura la construcción de un paso a desnivel en la intersección de la avenida República de Colombia con la avenida Los Próceres, obra que dispone de 2,565.2 millones de pesos.

En cuanto a las demás demarcaciones, Pedernales recibirá 5,252.8 millones de pesos; Dajabón, 4,321.1 millones; La Altagracia, 3,101.7 millones de pesos; San Cristóbal, 3,037.1 millones de pesos; y Monte Cristi, 2,885 millones.

También figuran Puerto Plata, con 2,495.7 millones; Monte Plata, con 2,487.2 millones; y Sánchez Ramírez, con 2,257.1 millones. Las provincias restantes concentrarán 26,624.5 millones, equivalentes al 26.8 % del total.

Inversión en las provincias fronterizas

Aunque Santo Domingo, Santiago y el Distrito Nacional recibirán las mayores asignaciones en términos absolutos, las provincias fronterizas sobresalen cuando se analiza la inversión pública por habitante.

Según el informe explicativo del proyecto de presupuesto, Pedernales encabezará este indicador con 141,486.3 pesos por habitante, seguida de Dajabón, con 31,941.4 pesos, y Montecristi, con 23,855.1 pesos.