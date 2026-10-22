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Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles

¿Cómo se ven las exportaciones a septiembre 2026 en el país?

Las exportaciones totales se dividen en zonas francas, las cuales alcanzaron 6,829.0 millones de dólares y equivalen el 56.8 % del total de exportaciones

| 2 min de lectura
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¿Cómo se ven las exportaciones a septiembre 2026 en el país?
A septiembre de 2026 las exportaciones alcanzaron 12,019.0 millones de dólares. (MAGNIFIC)

Según datos de la Dirección General de Aduanas (DGA) a septiembre de 2026 las exportaciones alcanzaron 12,019.0 millones de dólares, un incremento de 12.4 % frente al mismo período del año pasado, equivalente a 1,330.0 millones de dólares.

Las exportaciones totales se dividen en zonas francas, las cuales alcanzaron 6,829.0 millones de dólares y equivalen el 56.8 % del total de exportaciones; exportaciones nacionales, que alcanzaron los 4,950.7 millones de dólares, representando el 41.2 % de las exportaciones; y el 2.0 % restante correspondiente a admisión temporal y reexportaciones.

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Infografía

En cuanto al crecimiento individual por régimen, las exportaciones nacionales acumulan el mayor crecimiento con 25.5 %, que en términos absolutos equivale a 1,004.8 millones de dólares. El régimen de zonas francas, por otro lado, acumuló un crecimiento del 5.0 %, que equivalen a 322.8 millones de dólares. Los demás regímenes, en conjunto, solo presentaron un crecimiento del 1.0 %.

Dentro de las exportaciones totales por tipo de bienes, su valor se distribuye en bienes de capital (20.4 %) que equivale a 2,448.1 millones de dólares; bienes de consumo (36.6 %) equivalente a 4,402.8 millones, y materia prima que posee el mayor peso dentro de las exportaciones con 43.0 % o 5,168.1 millones de dólares.

La importancia de las materias primas dentro de las exportaciones implica una mayor exposición a las fluctuaciones de los precios internacionales. Por ejemplo, las variaciones en el precio del oro pueden influir considerablemente en el valor exportado. Por tanto, factores externos, como las tensiones geopolíticas y los cambios en las condiciones económicas internacionales, pueden incidir en el desempeño de las exportaciones dominicanas.  

__________

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).


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