RD desciende al puesto 99 en el índice mundial de innovación

La puntuación dominicana aumentó de 22.6 en 2025 a 22.9 en 2026. ( MAGNIFIC )

El Índice Mundial de Innovación 2026, elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sitúa a República Dominicana en la posición 99 de 139 países, con una puntuación de 22.9 sobre 100. En América Latina y el Caribe ocupa el puesto 12 entre 21 países evaluados.

Este índice examina tanto las condiciones que favorecen la innovación como las instituciones, la educación, la infraestructura y el entorno empresarial, como los resultados obtenidos en conocimientos, tecnología y producción creativa. Por tanto, no mide únicamente la investigación científica, sino también la capacidad de transformar recursos e ideas en resultados concretos.

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Aunque la puntuación dominicana aumentó de 22.6 en 2025 a 22.9 en 2026, su posición mundial descendió del lugar 97 al 99. Además, el país ocupa el puesto 29 entre 35 economías de su grupo de ingresos y registra un desempeño inferior al esperado para su nivel de desarrollo.

Las mayores debilidades aparecen en capital humano e investigación, donde ocupa el lugar 116, y en producción de conocimientos y tecnología, en el 114. En contraste, las instituciones alcanza el puesto 59 y la sofisticación empresarial el 76. Estas diferencias sugieren dificultades para convertir las condiciones y recursos disponibles en nuevos conocimientos, tecnologías y otros resultados de innovación.

Mejorar la educación y contar con un entorno que facilite la inversión y el desarrollo empresarial ayudaría a aprovechar mejor las oportunidades de innovación. Esto permitiría que más empresas puedan incorporar nuevas tecnologías, aprovechar conocimientos desarrollados dentro y fuera del país y mejorar sus procesos productivos. De esta manera, la innovación contribuiría a impulsar la productividad, la competitividad y el desarrollo económico.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).