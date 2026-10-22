Motor Crédito presenta nuevas tarjetas de crédito para ampliar su portafolio

Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito, presentó sus nuevas tarjetas de crédito Visa Gold y Platinum, con las que incursiona en el segmento de medios de pago y amplía su portafolio de soluciones financieras para acompañar a sus clientes en sus necesidades cotidianas.

Durante la presentación, Benahuare Pichardo, presidenta ejecutiva de Banco Motor Crédito, destacó que la incorporación de las tarjetas de crédito responde al propósito de profundizar la relación con sus clientes y brindarles nuevas herramientas financieras.

"Nuestros clientes nos han confiado sus decisiones más importantes; hoy queremos acompañarlos también en las de todos los días", expresó Pichardo, al señalar que esta nueva oferta forma parte de la estrategia de transformación e innovación de la entidad.

Las tarjetas Visa Gold y Visa Platinum incorporan beneficios orientados a premiar el consumo y facilitar la experiencia de sus usuarios. Entre ellos se encuentran el programa Puntos Motor Crédito, que permite acumular puntos sin vencimiento, y viernes de combustible, que ofrece un 5 % de devolución en consumos de hidrocarburos realizados ese día, sujeto a las condiciones del programa.

Asimismo, ambas tarjetas integran Conecta, un programa de beneficios desarrollado alrededor de la movilidad para brindar descuentos y ventajas especiales en productos y servicios relacionados con la movilidad y el cuidado del vehículo. También incluyen acceso a MotorCare, un programa de asistencia vial y para el hogar.

Por su parte, Helen Villar, directora de Medios de Pagos de Banco Motor Crédito, explicó que estos beneficios fueron diseñados tomando en cuenta las necesidades y hábitos de consumo de los clientes, aprovechando la experiencia de la institución en el sector automotriz.

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"Nacimos en el mundo automotriz y Conecta pone esa experiencia al servicio de nuestros clientes", manifestó Villar, según recoge una nota de prensa.

Otros beneficios

Adicionalmente, las tarjetas cuentan con beneficios de protección de compras y precios, mientras que la Visa Platinum incorpora servicios como asistencia médica internacional y Visa Digital Concierge, orientados a brindar mayor comodidad y respaldo a sus usuarios.

"La verdadera transformación no ocurre cuando emitimos una tarjeta, ocurre cuando esta tarjeta le permite a las persona dar el siguiente paso", mencionó Gustavo Turquía, country manager de Visa para la República Dominicana y el Caribe.

La incorporación de estos productos, respaldados por la red internacional de Visa, forma parte de la apuesta de Banco Motor Crédito por continuar diversificando sus servicios, fortalecer su propuesta de valor y ofrecer soluciones financieras adaptadas a las nuevas necesidades de sus clientes.