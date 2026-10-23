El sistema de pensiones de RD requiere mejoras para garantizar su sostenibilidad y adecuación

La República Dominicana obtuvo 61.4 puntos en el Índice Global de Pensiones Marsh CFA Institute (MCGPI) 2026, posicionándose en la categoría intermedia de Grado C+, en la cual se clasifican los sistemas que presentan características positivas, pero que también muestran riesgos o deficiencias importantes que deben abordarse o comprometerían su eficacia y sostenibilidad a largo plazo.

En el índice, que evalúa la salud de los sistemas de pensiones a través de tres pilares fundamentales: adecuación, integridad y sostenibilidad, el dominicano recibió la puntuación más baja en este último, con 55 puntos. A través de la sostenibilidad se mide la resiliencia a largo plazo, tomando en cuenta la demografía, los activos totales, la cobertura y el gasto público.

En el pilar de adecuación, que analiza los beneficios entregados a los jubilados, el diseño del sistema y el apoyo gubernamental para garantizar ingresos significativos durante la jubilación, el país obtuvo su segunda puntuación más baja, con 56.3 puntos.

En cambio, en el pilar de integridad el sistema dominicano logró su mejor valoración, con 78.5 puntos (Grado B+). La calificación refleja una sólida regulación, gobernanza y protección de los miembros, que genera confianza en el funcionamiento del esquema de pensiones.

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El sistema de pensiones de la República Dominicana fue incluido por primera vez en el MCGPI. El puntaje para las naciones Grado C+ va desde los 60 hasta los 64, según el índice.

Posición competitiva

Con la puntuación de 61.4, la República Dominicana se sitúa en una posición competitiva dentro del bloque de economías evaluadas, compartiendo categoría junto a naciones como España (63.3), Estados Unidos (61.6), Colombia (63.3) y China (60.6), aunque por debajo de países como Chile (79.2), México (71.2) y Uruguay (69.7).

En el estudio, solo seis países cuentan con los mejores sistemas, obteniendo una calificación de "A" (puntuación de más de 80): Países Bajos, Dinamarca, Islandia, Singapur, Israel y Australia.