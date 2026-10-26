Varios organismos mejoran las proyecciones económicas del país

La República Dominicana concluiría el 2026 superando las proyecciones iniciales que varios organismos internacionales habían realizado sobre el crecimiento de la economía, aunque una de las entidades también ajustó al alza sus estimaciones de inflación para el país.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) adelantan, por separado, que el producto interno bruto (PIB) nacional se expandirá entre un 4.4 % y un 4.7 % durante este año, cifras que superan pronósticos anteriores.

El FMI apunta que el país alcanzaría un crecimiento económico de un 4.6 %, superando el 3.7 % que adelantó en abril de 2026.

De acuerdo con las consideraciones del organismo, la República Dominicana sería la tercera economía de mayor expansión este año en América Latina, solo por detrás de Guyana (22 %) y Panamá (5.0 %), mientras que la región crecería, en promedio, un 2.3 %.

Inflación

Sin embargo, en un año marcado por un choque energético externo, derivado del conflicto entre Estados Unidos e Irán, el FMI también incrementó sus proyecciones de inflación para la economía local.

De un 4.5 % que estimó en abril de este año, el Fondo prevé que el índice de precios al consumidor finalizará el período en un 4.9 %, aunque la cifra estaría por debajo de la meta de las autoridades locales, que es de 4.0 % ± 1.0 %.

De igual forma, a finales de la semana pasa la Cepal mejoró sus proyecciones de crecimiento de la economía dominicana. De un 4.0 % que había vaticinado en agosto de 2026, en su más reciente análisis la incrementó hasta un 4.4 %.

El pronóstico del organismo ubica al país como el sexto de mayor crecimiento en la región, solo por detrás de Guyana (22 %), Venezuela (6.5 %) El Salvador, Panamá y Paraguay (4.5 %). Asimismo, la Cepal estima que Latinoamérica crecerá un 2.0 %.

Otra de las instituciones internacionales que mejoró su pronóstico de crecimiento para el país fue el Banco Mundial. De un 3.6 % que había determinado en abril pasado que se expandiría el PIB local en 2026, a principios de octubre el organismo elevó la cifra hasta un 4.7 %.

El BM ubica al país como el segundo, junto con Paraguay, que más crecerían este año en la región, solo por detrás de Guyana (23.7 %).

Crecimiento a pesar del entorno

El Gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez Albizu, informó el pasado viernes que la economía registró un crecimiento interanual de un 5.6 % a septiembre, acumulando una expansión de 4.6 % durante los primeros nueve meses del año, impulsada principalmente por la construcción y las actividades de servicios, entre ellas el turismo.

Valdez Albizu destacó que este desempeño se ha producido a pesar de un entorno internacional "complejo, convulso y lleno de incertidumbre", afectado por múltiples choques de oferta y condiciones financieras internacionales más restrictivas.