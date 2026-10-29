La advertencia de Francia a los jóvenes dominicanos

Francia es el ejemplo de lo que no debe hacerse en materia fiscal. Años de crecimiento del gasto y del endeudamiento presentan un panorama sombrío, en lo económico y en lo social.

Todo el gasto público y todas las ofertas que realizan los gobiernos a sus ciudadanos viene con una factura. Lo que se les pide a los gobiernos, o las promesas políticas, tienen que ser pagadas por los ciudadanos. Lo que se acepta como gratis, sirve para acumular una deuda que en Francia representa el 119 % de su producto interno bruto (PIB), una de las más altas del mundo. Cada francés debía 57,743 dólares en 2025.

A ese nivel de deuda solo se llega por medio de la irresponsabilidad fiscal. Cuando un gobierno alcanza un nivel de gasto superior al 57 % de su PIB, como en Francia, la deuda debe crecer. No hay economía que pueda financiar esos niveles de gastos con impuestos presentes. Los gobernantes lo saben. Por eso recurren a los impuestos diferidos, que es otro nombre para el endeudamiento público.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/imagen-crecimientopercapita-francia-vs-rd-82ba16d3.jpg

Un mensaje para los más jóvenes: el colateral, la garantía implícita que ponen los políticos para pagar la deuda, son sus ciudadanos. Mientras más joven es una persona, mayores son las probabilidades de sufrir, a lo largo de su vida, el peso de esa deuda. Hay momentos en los cuales la factura fiscal se hace insostenible. Surgen las crisis porque la carga es muy pesada, y hay que hacer los inevitables ajustes.

Los jóvenes dominicanos vivirán más tiempo. La Oficina Nacional de Estadísticas estima que 2026 será el año en que la fecundidad se reducirá a menos de dos hijos por mujer. Hace 25 años atrás los nacimientos representaban 2.8 por cada mujer. Casi un nacimiento más que en la actualidad. Los niños que nacen ahora también vivirán más. La esperanza de vida en 2001 era 69.3 años, para 2026 se estima en 75.7 años.

Los indicadores demográficos proyectan que habrá menos personas para pagar la deuda y que vivirán más tiempo para sufrir sus consecuencias.

Francia llegó a este nivel de deuda preocupante, que obliga a pagar la tasa de rendimiento más alta en 24 años, a un paso más lento que el que exhibe la deuda dominicana. En los últimos 25 años, la deuda del Gobierno per cápita, que incluye la del Banco Central, experimentó un crecimiento compuesto anual de 10.2 %. La francesa creció a 6.0 %. En los últimos 18 años, o desde la última vez que en la República Dominicana tuvimos un superávit fiscal, esa deuda ha experimentado un crecimiento compuesto anual de 8.0 %. En Francia, 3.2 %.

Vamos a un paso muy rápido. Lo peor es que desde hace años gastamos más en intereses.

Nuestro gasto en intereses de la deuda pública equivale al 3.9 % del PIB. En Francia, al 2.9 %.

Hay motivos claros para cambiar de rumbo y reducir el gasto público.

Nuestra deuda crece a un ritmo acelerado. En adición, debemos pagar más intereses en comparación con lo que producimos.

Último mensaje para los jóvenes: la ética del trabajo engrandece a las personas. Depender de las dádivas de los gobernantes empobrece el espíritu y, con el tiempo, termina empobreciendo también a los ciudadanos. Frente a esa dependencia, hay una alternativa probada a lo largo de la historia: producir en libertad.

__________

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).