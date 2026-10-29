Los ahorrantes en los fondos de inversión crecen 36.08 % interanual a agosto de este año

Los fondos de inversión se han vuelto una herramienta cada vez más atractiva en el mercado de valores dominicano. ( SHUTTERSTOCK )

Los fondos de inversión continúan cautivando a cada vez más ahorrantes en la República Dominicana, un dinamismo que se ha visto reflejado en cuántas personas y empresas han sumado cuentas activas en tan solo un año.

Hasta agosto, el país ya contaba con 85,263 aportantes solo en este instrumento dentro del mercado de valores dominicano, para un incremento acumulado de 20.85 % respecto a los 70,550 registrados al cierre del 2025 y un alza de hasta 36.08 % interanual a agosto del año pasado, cuando apenas existieran 62,658 aportantes.

El 95 % de las cuentas activas la concentraron las personas físicas, con 80,662, frente a las 4,601 correspondientes a personas jurídicas o empresas, que completaron el 5 % restante.

Se trata de un avance significativo para un instrumento de inversión que todavía tiene una muy baja penetración en el país frente a otros mercados de América Latina; la relación entre cuentas activas y la población dominicana es de apenas 0.83 %, frente a un promedio regional de 5.61 % excluyendo a Brasil, de acuerdo a las estimaciones de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (Adosafi).

Gracias a estos aportantes, los activos bajo administración de los fondos de inversión alcanzaron los 479,740 millones de pesos en el citado período, equivalentes al 5.8 % del producto interno bruto (PIB), según el más reciente boletín estadístico de la institución.

Patrimonio por tipo de fondo

Los fondos abiertos, que cuentan con plazos y condiciones más flexibles para el retiro del dinero ante la Administradora de Fondos de Inversión (AFI) acaparó al 97 % de los aportantes.

Sin embargo, estos concentraron apenas el 25 % de los activos bajo administración del fondo, con 117,565 millones de pesos; por lo tanto, el 75 % de los montos gestionados por las AFI permanecen en fondos cerrados, que totalizaron 362,175 millones de pesos en el citado período.

Esta es una tendencia esperada debido a la naturaleza de este último instrumento en particular: los fondos cerrados tienen una duración determinada y, para salir antes de su vencimiento, el inversionista generalmente debe vender sus cuotas a otro comprador en el mercado de valores. Por ende, suelen concentrar tasas más altas y ser un mecanismo más atractivo para las empresas e inversionistas profesionales.

La misma concentración se observa en los fondos invertidos en dólares, que totalizaron los 8,154 millones de dólares a agosto de este año, de los cuales 6,156 millones se invirtieron en fondos cerrados y 1,998 millones en fondos abiertos, conforme muestra el boletín de Adosafi.

¿En qué están invertidos?

El 39 % de los fondos se concentró en instrumentos de renta fija, dígase bonos corporativos del Ministerio de Hacienda o del Banco Central de la República Dominicana, notas, letras, depósitos y certificados financieros.

El 28 % se encontraba en inversión directa en acciones privadas y deudas de tipo sénior, subordinada, comerciales, entre otros, mientras que el 15 % se encontraba en mecanismos de renta variable del mercado de valores, como fondos de inversión que no están a la vista o fideicomisos de oferta pública.

En tanto, el 14 % se encuentra en inmuebles, mientras que el 4 % estaba a la vista (saldos en cuentas bancarias).