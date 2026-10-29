¿En qué áreas ha aumentado más el gasto público en el país?

El gasto público aumentará un cincuenta y seis por ciento en cinco años, según la Digepres. ( SHUTTERSTOCK )

De acuerdo con datos de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), el gasto público de República Dominicana alcanzaría 1 billón 837,856.0 millones de pesos en 2027, según el proyecto de presupuesto para ese año. Al observar su evolución durante los últimos cinco años, se aprecia un incremento de 56.6 % respecto a 1 billón 173,736.7 millones ejecutados en 2022. Sin embargo, este crecimiento no ha sido uniforme entre las distintas funciones del Estado.

Entre las principales partidas, el mayor incremento corresponde a justicia, orden público y seguridad, con un aumento de 103.2 %, al pasar de 49,561.3 millones a 100,684.7 millones de pesos. Le siguen los intereses y comisiones de la deuda pública, con 91.0 %, y transporte, con 78.6 %.

Otras áreas también presentan aumentos considerables. El gasto en protección social creció 77.6 %, mientras que la defensa nacional aumentó 59.7 %. Por su parte, salud y educación registraron incrementos de 56.0 % y 54.6 %, respectivamente. En contraste, administración general aumentó 22.7 % y energía y combustible 22.3 %, mientras que asuntos económicos, comerciales y laborales disminuyeron 10.0 %.

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Estas variaciones muestran diferencias importantes en el crecimiento del gasto entre las distintas funciones del Estado. Sin embargo, mayores asignaciones presupuestarias no necesariamente se traducen en mejores servicios públicos, pues también importa la eficiencia con que se utilizan los recursos.

El aumento del gasto, especialmente de los intereses de la deuda, evidencia la importancia de fortalecer la disciplina fiscal. Para ello, resulta necesario contener el crecimiento del gasto público, eliminar erogaciones innecesarias y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, reduciendo las presiones sobre las finanzas públicas y los contribuyentes.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).