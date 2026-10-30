Aumento del marbete desata críticas entre oposición y Gobierno

Autómovil con los marbetes pegados en el parabrisas. ( DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN )

La decisión de aumentar entre 500 y 1,000 pesos el costo del marbete vehicular abrió ayer un debate entre el oficialismo y la oposición, luego de que el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, asegurara que la medida estaba contemplada en una ley aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Sin embargo, ninguno de los 62 artículos de la Ley 30-26, sobre Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, establece modificaciones a las tarifas del impuesto de circulación vehicular. "Nosotros acabamos de aprobar hace unos meses el proyecto de anticrisis y eso lo establece ese proyecto", expresó De los Santos al responder a las críticas de sectores opositores.

El legislador cuestionó que representantes de la oposición rechacen una medida que, según afirmó, fue discutida y aprobada por el Congreso.

Aunque la ley menciona la normativa que regula el marbete entre sus considerandos, no dispone expresamente un incremento de las tarifas.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) justificó la actualización como parte de las acciones para fortalecer los ingresos públicos, en consonancia con los objetivos de la legislación.

Las nuevas tarifas

La DGII estableció que los vehículos fabricados hasta 2021 pagarán 2,000 pesos, mientras que los correspondientes a 2022 en adelante deberán pagar 4,000 pesos. Anteriormente, las tarifas eran de 1,500 pesos para vehículos fabricados hasta 2020 y 3,000 pesos para los modelos desde 2021.

El proceso de renovación comenzó este jueves 29 de octubre y concluirá el 31 de enero de 2027.

La oposición

El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, calificó el incremento como parte de lo que considera una reforma fiscal aplicada de manera gradual, mediante aumentos de impuestos, tarifas y servicios. En tanto que, la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo cuestionó que el Gobierno utilice la inflación para actualizar el impuestos.

El incremento del impuesto vehicular La actualización representa el primer incremento de las tarifas nominales del marbete en varios años. La DGII había mantenido los valores de 1,500 y 3,000 pesos, aunque actualizaba anualmente el año de fabricación utilizado para determinar la categoría de pago.

Omar Santana Periodista dominicano. Ha trabajado en los periódicos Diario Libre, El Caribe y Listín Diario donde ha ejercido cubriendo las fuentes de deportes y ciudad. Ha trabajado en radio, televisión y proyectos digitales.