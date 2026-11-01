Aduanas reporta recaudación de RD$27,778 millones en octubre, "la mayor mensual en su historia"

Septiembre y junio de este año también figuran entre los meses de mayor recaudación de Aduanas. ( DL/ARCHIVO )

La Dirección General de Aduanas (DGA) alcanzó en octubre de 2026 la mayor recaudación mensual de su historia, con ingresos por 27,778 millones de pesos, un resultado que supera los registros de períodos anteriores, según reportó este domingo la entidad.

La cifra representa un incremento de 3,761 millones de pesos, equivalente a un 15.7 %, en comparación con los 24,017 millones de pesos recaudados en octubre de 2025.

El monto también supera el récord anterior, registrado en octubre de 2024, cuando la institución obtuvo ingresos por 24,584 millones de pesos, indica una nota de prensa de la entidad.

Septiembre y junio de este año también figuran entre los meses de mayor recaudación de Aduanas, con 24,548 millones y 24,162 millones de pesos, respectivamente. Según la institución, tres de los cuatro meses con mayores ingresos de su historia corresponden a 2026.

Recaudaciones acumuladas

Entre enero y octubre de este año, la DGA recaudó 227,116 millones de pesos, frente a los 219,220 de pesos millones registrados durante el mismo período de 2025.

Esto representa un aumento de 7,896 millones de pesos en los ingresos acumulados durante los primeros diez meses del año.

El comportamiento también se reflejó en las recaudaciones expresadas en dólares. En octubre de 2026, estas alcanzaron los 453.8 millones de dólares, frente a los 376.6 millones de dólares obtenidos en igual mes del año pasado.

Atribuye resultados a controles y tecnología

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/01/whatsapp-image-2026-11-01-at-44250-pm-89fb2067.jpeg Nelson Arroyo, director general de Aduanas. (CEDIDA POR DGA)

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, atribuyó el crecimiento de los ingresos al fortalecimiento de los controles, la incorporación de tecnología y la modernización de los procesos de fiscalización.

"Estos resultados no son producto de la casualidad, sino del fortalecimiento de nuestros controles, del uso cada vez más intensivo de la tecnología, así como de una lucha firme contra el comercio ilícito y las prácticas desleales que afectan los ingresos del Estado", expresó Arroyo.

El funcionario sostuvo que la institución busca mantener un equilibrio entre la facilitación del comercio legítimo y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión.

Afirmó que el compromiso de la DGA es continuar facilitando las operaciones comerciales, al tiempo que protege las recaudaciones fiscales del Estado.

La institución destacó que el resultado de octubre se produjo en medio de un escenario de incertidumbre en la economía mundial y lo atribuyó a las medidas implementadas para mejorar la eficiencia de las operaciones aduaneras.