La Asociación Cibao celebra el Día Mundial del Ahorro con jornadas de educación financiera

Participantes en las charlas de la Asociación Cibao. ( CEDIDA POR LA ENTIDAD )

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Ahorro, la Asociación Cibao realizó dos jornadas especiales de educación financiera dirigidas a infantes, como parte de su estrategia de formación para promover una relación sana con el dinero desde edades tempranas.

Las actividades se desarrollaron en la torre corporativa de la entidad, ubicada en Santiago, para los hijos de sus colaboradores, y en Plaza Colina Centro en Santo Domingo, donde participaron clientes y público en general.

Como eje central de ambas jornadas, los asistentes disfrutaron del cuentacuentos "Ahorra ahora para un mejor futuro", presentado por Ricky Ran y Luz Bautista, de Cuentacuentos Califé, una experiencia educativa diseñada para introducir conceptos de ahorro, planificación y consumo responsable de una forma dinámica y cercana para los más pequeños.

La iniciativa forma parte de una estrategia institucional de educación financiera que abarca distintos segmentos de la población, incluyendo la niñez y la juventud, con el propósito de contribuir al desarrollo de competencias que faciliten una toma de decisiones más consciente y responsable en el futuro, según detalla una nota de prensa.

"En Asociación Cibao creemos que la educación financiera debe comenzar desde los primeros años de vida. Cuando los niños aprenden a administrar recursos, diferenciar necesidades de deseos y valorar el ahorro, desarrollan habilidades que los acompañarán durante toda su vida. Nuestro objetivo es que estos aprendizajes formen parte de la cotidianidad de los hogares y las escuelas, más allá de una fecha conmemorativa", expresó Yara Hernández, vicepresidenta de Comunicaciones y Sostenibilidad.

Como parte de ese compromiso, la entidad dispone de diversas herramientas gratuitas para apoyar a padres, madres, tutores y docentes en la formación financiera de niños y adolescentes, entre las que se destacan los cuadernillos, acompañados de guías metodológicas, cuentos infantiles y cápsulas audiovisuales disponibles a través de sus plataformas digitales.

Programas formativos

A través de programas, recursos educativos y actividades formativas, desde 2021 la entidad ha impactado a más de 5,656 personas de manera presencial y 8,410,822 personas por medios digitales, fortaleciendo conocimientos y habilidades para una gestión responsable de las finanzas personales.

Asimismo, año tras año participa de manera activa en la Semana Económica y Financiera organizada por el Banco Central de la República Dominicana, uno de los principales espacios nacionales dedicados a la formación financiera de estudiantes.

Además de sus programas educativos, la institución ofrece una cuenta de ahorro infantil diseñada para incentivar el hábito del ahorro desde edades tempranas y fortalecer una cultura financiera basada en la planificación y el uso responsable de los recursos.