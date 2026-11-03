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Fitch eleva calificación de República Dominicana a BB, pero advierte debilidades fiscales

La agencia Fitch Ratings ha elevado la calificación crediticia de República Dominicana a BB, reconociendo su crecimiento económico y la reforma tributaria aprobada

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    Fitch eleva calificación de República Dominicana a BB, pero advierte debilidades fiscales
    La nueva calificación de República Dominicana por Fitch refleja fortalezas y debilidades fiscales en el país. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

    Fitch Ratings elevó este martes la calificación crediticia de República Dominicana de BB- a BB, con perspectiva estable, al reconocer la fortaleza de su crecimiento económico, la resistencia del sector externo y la aprobación de la reforma tributaria, aunque advirtió que persisten importantes vulnerabilidades fiscales.

    La decisión acerca al país al grado de inversión, del que todavía lo separan dos escalones, y representa un reconocimiento a su capacidad para enfrentar un entorno internacional adverso.

    Fitch proyecta un crecimiento económico de 4.5 % para 2026, superior al 3.5 % previsto anteriormente y a la mediana de los países con igual calificación. Anticipa un desempeño similar durante 2027 y 2028, impulsado por el turismo, la construcción y las exportaciones.

    Debilidades estructurales

    La agencia valoró especialmente la reforma tributaria aprobada en junio, que permitirá recaudar recursos adicionales equivalentes aproximadamente al 0.5 % del producto interno bruto (PIB).

    Sin embargo, identificó debilidades estructurales que limitan una calificación superior.

    El pago de intereses absorbió el 21.9 % de los ingresos gubernamentales en 2025, casi el doble del 11.9 % correspondiente a países comparables.

    RELACIONADAS

    Fitch también señaló las pérdidas del sector eléctrico, cercanas al 40 %, y proyectó un déficit fiscal de 3.7 % del PIB para 2026.

    La deuda gubernamental disminuiría al 47.9 % del PIB este año, aunque la deuda pública total, incluyendo obligaciones del Banco Central, alcanzó el 57.9 % en 2025.

    Factores favorables

    Entre los factores favorables figuran las reservas internacionales de US$ 15,200 millones, el dinamismo turístico, las remesas y las exportaciones.

    Fitch condiciona futuras mejoras a una consolidación fiscal sostenida, mayores ingresos públicos y una reducción de las rigideces presupuestarias.

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