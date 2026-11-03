El transporte concentró casi RD$60 de cada RD$100 que invirtió el Gobierno entre enero y septiembre

Obreros y maquinarias trabajan en la construcción de un puente en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El sector transporte, tanto por carretera como por ferrocarril, concentró el mayor monto de lo invertido por el Gobierno dominicano entre enero y septiembre pasado. De cada 100 pesos de inversión pública durante ese período, 59 pesos se dedicaron a la construcción, ampliación o reparación de obras viales.

Durante los primeros nueve meses de 2026 se ejecutaron 67,396.7 millones de pesos en proyectos de inversión, cifra que representa un 16.7 % más con relación a ese mismo período del año pasado, equivalente a un aumento absoluto de casi 10,000 millones de pesos.

El 59 % de esos recursos (39,767.2 millones de pesos) se destinaron al transporte, destacándose proyectos en la subfunción de transporte por carretera (34,673.9 millones), equivalente al 87.2 % del total; transporte por ferrocarril (4,431.1 millones), representando el 11.1 %, y para la planificación, gestión y supervisión del transporte (654.5 millones de pesos), el 1.6 %.

5,598.7 Millones de pesos se destinaron a proyectos relacionados con la educación.

Así está contenido en el informe Ejecución Presupuestaria enero-septiembre 2026, que elaboró la Dirección General de Presupuesto (Digepres), el cual recoge cuatro proyectos cuya ejecución durante ese lapso sobrepasó los 2,200 millones de pesos.

Los proyectos

Dentro de las iniciativas, se observa la construcción de la línea 2C del Metro de Santo Domingo, tramo Alcarrizos-Luperón, para la cual se destinaron 3,512.4 millones de pesos. También, la reconstrucción de la carretera que une a Enriquillo con Pedernales, con 2,530.5 millones, y la construcción de paso a desnivel en la prolongación de la avenida 27 de Febrero con Isabel Aguiar, en Santo Domingo Oeste, por 2,442.1 millones.

De igual forma, se destinaron 2,228.2 millones de pesos a la construcción de la extensión de la avenida Jacobo Majluta con República de Colombia y su entorno, en el Distrito Nacional.

Otros proyectos que registraron inversiones fueron la edificación de barrera de protección marina, tramo vial, obras conexas y complementarias en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, por 1,542.4 millones de pesos, y la rehabilitación y mantenimiento de 117 kilómetros de carreteras y 884 de caminos vecinales a nivel nacional, por 1,462.1 millones.

Proyectos educativos

La educación y las actividades deportivas, culturales, recreativas y religiosas continuaron como las subfunciones de más inversión entre enero y septiembre pasado, con 5,598.7 millones y 4,369.8 millones de pesos, respectivamente, de acuerdo con el documento de la Digepres.

De lo invertido en educación, 3,043.4 millones fueron destinados a proyectos de educación primaria, 1,365.6 millones a la inicial y 1,019.1 millones a la superior.

Distribución regional Aunque la inversión pública se distribuyó entre las 10 regiones del país, la Ozama o Metropolitana (Santo Domingo y el Distrito Nacional) recibió el 40.2 % de esta, equivalente a 26,368.3 millones de pesos. A esta le siguió la región Cibao norte, con 6,833.4 millones (10.4 %), y la Cibao noroeste y la nordeste con 5,256.6 millones y 5,220.3 millones, respectivamente, equivalente a un 8 % en cada una. En tanto, la región Enriquillo recibió 4,589.7 millones de pesos (7 %), la de Valdesia 4,318 millones (6.6 %), la Higuamo 3,938.4 millones (6 %) y la Cibao sur 3,822 millones, para un 5.8 % del total. La lista la completan las regiones de El Valle, donde la inversión pública ascendió a 2,874.4 millones de pesos, y la Yuma, con 2,422.3 millones.