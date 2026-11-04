El sur lidera el crecimiento de las captaciones del sistema financiero, con un 22.9 % a junio

Las captaciones incluyen depósitos y otros recursos del público a las entidades de intermediación financiera dentro del sistema. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Las captaciones del sistema financiero en la región sur crecieron 22.9 % interanual a junio de 2026, equivalentes a 31,076 millones de pesos adicionales, hasta situarse en aproximadamente 166,781 millones, el 4.8 % del total nacional. Este avance representa "una señal favorable" para la inclusión financiera de una región que presenta el menor saldo y participación bancaria del país, de acuerdo a la Superintendencia de Bancos (SB).

A nivel nacional, estas captaciones –que incluyen depósitos y otros recursos del público a las entidades de intermediación financiera– aumentaron 15.9 %, hasta alcanzar los 3 billones 504,559 millones de pesos, tras un incremento de 480,807 millones respecto a junio del 2025.

En el caso de la región sur, San Cristóbal lideró el mayor monto con 51,887 millones de pesos, seguido de Peravia (36,251 millones), Azua (20,538 millones) y San Juan (20,324 millones de pesos).

Detrás del sur, la región Metropolitana –que concentra el 66.4 % de las captaciones de todo el sistema financiero, con 2 billones 327,461 millones de pesos acumulados a junio– registró una expansión de 17.5 %, tras un alza de 346,142 millones de pesos.

Le siguieron el este, con un crecimiento de 11.8 % y aproximadamente 215,374 millones de pesos, equivalentes al 6.1 % del total, y el norte, con un aumento de 11.3 % y unos 794,941 millones de pesos, el 22.7 % de las captaciones.

De acuerdo al informe "Tendencias del ahorro", publicado recientemente por la entidad reguladora, el este moderó su ritmo de crecimiento desde el 12.5 % observado a junio del 2025, por lo que la tendencia de crecimiento que venía liderando se trasladó hacia el sur a junio de este año.

Más concentración en el área metropolitana No obstante, el informe de la SB reconoce que el crecimiento de los depósitos en el sistema financiero sigue siendo esencialmente "un fenómeno metropolitano" por la cantidad de recursos que concentra solo esta zona a nivel nacional. "La mayor velocidad relativa del sur, que parte de una base reducida, no altera todavía de manera apreciable la geografía de las captaciones", establece el análisis.La diferencia entre crecer más rápido y aportar más recursos se refleja en los resultados, pues el sur contribuyó con un punto porcentual al crecimiento nacional de 15.9 %, mientras la Metropolitana aportó 11.5 puntos porcentuales. El norte aportó 2.7 puntos y el este, 0.8 puntos, de acuerdo al informe.

Ahorros y captaciones

Los ahorros a nivel nacional en la República Dominicana totalizaron 30,237 millones de dólares al cierre de marzo del 2026, equivalentes al 23.1 % del producto interno bruto (PIB), reflejando un aumento de 0.09 puntos porcentuales respecto a diciembre del 2025, aunque disminuyó 0.41 puntos frente a marzo del año pasado.

A pesar de esa reducción interanual, este indicador se mantuvo 3.1 puntos porcentuales por encima del promedio registrado entre los años 2010 y 2019, según la SB.

En cuanto a los recursos depositados en el sistema financiero, los bancos múltiples concentraron el 88.8 % de las captaciones a junio de este año, con 3 billones 113,255 millones de pesos.

Por entidad:

El Banco de Reservas encabezó la participación, con 35.4 % del total

encabezó la participación, con 35.4 % del total El Banco Popular le siguió con 21.5 %

En tercer lugar quedó el BHD, con 14.8 %.

Entre los demás tipos de instituciones, las asociaciones de ahorros y préstamos reunieron 316,995 millones de pesos, equivalentes al 9.0 %, y los bancos de ahorro y crédito, 62,413 millones, un 1.8 %. Las entidades públicas y las corporaciones de crédito reunieron el 0.4 % restante.

Por instrumento, los depósitos a plazo, incluidos los certificados financieros, concentraron la mayor proporción de los recursos, con 1 billón 702,650 millones de pesos, alrededor de 48.6 % de las captaciones. A estos les siguieron las cuentas de ahorro, con 1 billón 223,600 millones de pesos y una participación de 34.9 %, mientras que las cuentas corrientes acumularon 577,022 millones, un 16.5 %.

Sin embargo, por cantidad de instrumentos, predominaron las cuentas de ahorro, que representaron el 80.5 % del total registrado.