Abinader se reúne con presidenta del BEI para atraer inversiones al país

El presidente Luis Abinader y Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones. ( CEDIDA POR PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro bilateral con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, institución que tiene presencia en la República Dominicana y que además cuenta con una oficina regional para el Caribe en Santo Domingo.

Esta reunión se dio como parte de la agenda del mandatario durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado, que se celebró en Madrid, España.

El encuentro se hizo con la finalidad de traer inversiones hacia el país que promuevan el desarrollo y bienestar ciudadano.

Proyectos de interés

Entre los proyectos respaldados por el Banco Europeo de Inversiones en el país, figuran:

Acción climática

Energía,

Infraestructura de transporte,

Apoyo a Mipymes, entre otros.