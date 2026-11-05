Las EDE pierden el 44.1 % de la energía adquirida

Pérdidas técnicas y robo de energía sostienen la crisis en el sector eléctrico. ( SHUTTERSTOCK )

Según el último informe de Desempeño de las Empresas Eléctricas Estatales de julio de 2026, publicado por el Ministerio de Energía y Minas, las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) acumularon pérdidas totales equivalentes al 44.1 % de la energía adquirida para el periodo enero-julio. Esto significa que, por cada 100 GWh comprados, 44.1 GWh no fueron facturados o cobrados.

En términos absolutos, las EDE compraron un total de 12,072.1 GWh, de los cuales no se facturaron 4,814.9 GWh, equivalentes al 39.9 % de la energía adquirida.

Por otro lado, de los 7,257.2 GWh facturados, se cobraron 6,748.4 GWh. Esto significa que 508.8 GWh fueron facturados, pero no cobrados, equivalentes al 4.2 % de la energía adquirida.

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La suma de ambas equivale a 44.1 %, el total de energía perdida.

Estas pérdidas responden tanto a factores técnicos, asociados a la infraestructura de distribución, como a factores no técnicos, entre ellos el robo de electricidad y las dificultades para cobrar la energía.

Hasta agosto de 2026, las transferencias del Gobierno central a las EDE alcanzaron 77,926.0 millones de pesos, equivalentes al 84.6 % de los 92,124.2 millones presupuestados para todo el año. Esto sugiere que el monto previsto podría resultar insuficiente y que las transferencias al cierre de 2026 podrían ser similares a los 116,394.7 millones de pesos contemplados en el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2027.

La persistencia de estas pérdidas, pese a los cuantiosos recursos públicos destinados al sector, pone de manifiesto la necesidad de corregir los problemas estructurales de las distribuidoras. Mientras las EDE dependan de las transferencias del Gobierno central para cubrir sus déficits, los contribuyentes continuarán asumiendo el costo de sus ineficiencias.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).