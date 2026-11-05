Importaciones dominicanas: entre combustibles y alimentos

De acuerdo con datos de la Dirección General de Aduanas (DGA), entre enero-septiembre de 2026 las importaciones nacionales, sin incluir zonas francas, de la República Dominicana, ascendieron a 20,524.3 millones de dólares, lo que significa un crecimiento de 9.9 % frente al mismo periodo del año pasado.

Los combustibles constituyeron el principal sector de importación, con 4,845.4 millones de dólares, equivalentes al 23.6 % del total. Dentro de este sector destaca el gasoil tanto óptimo como regular, cuyo monto ascendió a 1,039.8 millones, representando el 5.1 % de las importaciones nacionales.

Le siguen los comestibles, con 3,511.2 millones de dólares (17.1 %); las máquinas y aparatos, con 3,095.7 millones (15.1 %); los vehículos, con 2,083.6 millones (10.2 %); y los químicos y minerales, con 1,906.7 millones de dólares (9.3 %). Estos cinco sectores concentraron el 75.3 % de las importaciones nacionales, mientras que el 24.7 % restante correspondió a otras categorías, como piedras y metales, plásticos, madera y textiles.

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Un aspecto destacable es que las importaciones petroleras aumentaron 29.8 % respecto al mismo período de 2025, mientras que las no petroleras crecieron 4.9 %. De hecho, los productos petroleros explicaron aproximadamente el 60.3 % del incremento registrado en las importaciones nacionales.

Esta composición refleja la importancia de los bienes importados tanto para el consumo de los hogares como para el desarrollo de las actividades productivas. Asimismo, evidencia la exposición de la economía a las fluctuaciones de los precios internacionales, especialmente de los combustibles, que pueden repercutir en los costos de producción y los precios internos. Ante esta realidad, fomentar un entorno favorable a la inversión, la competencia y la productividad contribuiría a fortalecer la capacidad de adaptación de la economía frente a perturbaciones externas.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).