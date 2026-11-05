República Dominicana busca superar los £487 millones en comercio con Reino Unido

Ryan Polanco, Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BRITCHAMDR). ( CEDIDA POR LA BRITCHAMDR )

La República Dominicana busca superar los 487 millones libra esterlina (más de 643 millones de dólares) que alcanzó el intercambio comercial con el Reino Unido en 2025, mediante una estrategia dirigida a diversificar las exportaciones, atraer capital británico y ampliar las relaciones empresariales entre ambos países.

Ese fue uno de los principales objetivos de la XII Semana Dominicana en Londres, organizada por la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BRITCHAMDR) y la Embajada dominicana en el Reino Unido, que reunió a representantes empresariales, inversionistas y autoridades para explorar nuevas oportunidades de negocios.

El presidente de BRITCHAMDR, Ryan Polanco, destacó que el volumen comercial alcanzado constituye una plataforma para impulsar una relación económica más amplia, particularmente en sectores donde el país ofrece condiciones competitivas para la inversión extranjera.

"La República Dominicana cuenta con condiciones competitivas, sectores con un enorme potencial de expansión y oportunidades concretas para el capital británico", afirmó Polanco, quien subrayó la importancia de convertir los acercamientos institucionales en proyectos e inversiones.

Entre las prioridades figura aumentar la presencia de productos dominicanos en el mercado británico, especialmente banano orgánico, ron, cacao y prendas de vestir. También se procura ampliar las exportaciones de servicios, que representan actualmente el 43.9 % del intercambio bilateral.

Infraestructura y energía

Uno de los principales instrumentos para atraer inversiones es el acuerdo bilateral de infraestructura suscrito en 2024, valorado en más de 2,000 millones de liras, cuyo seguimiento formó parte de las conversaciones desarrolladas durante la semana.

El convenio ofrece posibilidades de colaboración en proyectos de infraestructura, mientras que el turismo, la innovación tecnológica y las energías renovables aparecen entre los sectores con mayor potencial para captar capital británico.

En el ámbito energético, la agenda incluyó encuentros sobre financiamiento verde y oportunidades de inversión en generación eléctrica a partir de fuentes renovables.

Según los datos presentados durante las actividades, la República Dominicana dispone de un potencial estimado de 9,000 megavatios de energía solar y 3,260 megavatios de energía eólica.

El país cuenta actualmente con 1,396 megavatios de capacidad renovable instalada y ha recibido más de 1,070 millones de dólares en inversión privada directa en ese sector.

Estas cifras fueron utilizadas para presentar las posibilidades de expansión de la industria energética dominicana ante instituciones financieras e inversionistas británicos interesados en proyectos de generación limpia.

Turismo e innovación

La promoción turística también ocupó un lugar destacado en las actividades desarrolladas en Londres, coincidiendo con la celebración de World Travel Market (WTM), una de las principales ferias internacionales de la industria.

La participación dominicana en ese encuentro y la realización de un roadshow turístico permitieron establecer contactos con turoperadores y otros representantes del sector, con el propósito de fortalecer la presencia del país en el mercado británico.

La agenda incorporó, además, encuentros sobre inteligencia artificial e innovación tecnológica, considerados campos de colaboración para mejorar la productividad y la competitividad empresarial.

Concluida la XII Semana Dominicana, el desafío será convertir los contactos y las oportunidades identificadas en operaciones comerciales e inversiones concretas.

Aunque el intercambio bilateral alcanzó un máximo histórico en 2025, la aspiración de superar esa cifra dependerá de la capacidad de ambos países para ampliar sus negocios, diversificar los sectores participantes y materializar los proyectos discutidos durante los encuentros en Londres.