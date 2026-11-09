Banreservas y la IFC fortalecerán el financiamiento al comercio exterior del país

La irectora global de comercio exterior de IFC, Nathalie Louat, y el presidente de Banreservas, Leonardo Aguilera. ( CEDIDA POR BANRESERVAS )

El Banco de Reservas (Banreservas) y la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, firmaron un acuerdo para fortalecer el financiamiento al comercio exterior del país, estableciendo una facilidad de garantías no comprometida de hasta 100 millones de dólares para respaldar las obligaciones de pago asociadas a operaciones comerciales en el extranjero de la entidad financiera dominicana.

Los términos del acuerdo se enmarcan en el Programa Global de Financiamiento de Comercio (GTFP) de IFC y amplían la capacidad de Banreservas para financiar operaciones globales, con el respaldo de la institución de desarrollo como garante, reduciendo así la exposición de la entidad financiera frente a bancos internacionales.

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El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, sostuvo que la firma representa un paso importante para la institución, al proyectar su fortaleza y liderazgo más allá del sistema financiero dominicano.

"Esta alianza fortalece nuestra capacidad para acompañar a los sectores productivos dominicanos en sus operaciones internacionales y abre nuevas oportunidades para que más empresas puedan competir, crecer y acceder a mercados globales", explicó Aguilera.

Resaltó que, con este convenio, el banco reafirma su compromiso con el cumplimiento de estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, transparencia y buenas prácticas, normativas anticorrupción, así como debida diligencia y conocimiento del cliente.

Agregó que esta alianza permitirá fortalecer el ecosistema de comercio exterior de la República Dominicana, ampliar el acceso al crédito para el sector empresarial, incrementar la competitividad de las exportaciones nacionales e impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos.

Dinamizar comercio

Por su parte, Carolina Rendón, representante del Grupo Banco Mundial en el país, expresó que "nos complace unir esfuerzos con Banreservas para dinamizar el comercio exterior, potenciar a las empresas locales y generar más puestos de trabajo en República Dominicana".

Un aspecto relevante del acuerdo es que las operaciones podrán realizarse en las principales monedas internacionales, como dólares, euros y yenes, lo que amplía la capacidad de Banreservas para participar en transacciones de comercio exterior a escala global.

Sectores beneficiados

El acuerdo contempla beneficios directos para clientes de Banreservas vinculados a actividades de exportación e importación, industria y manufactura, comercio y distribución, agroindustria, así como pequeñas y medianas empresas.

Estos clientes podrán acceder a mejores condiciones de financiamiento, ampliar su presencia en mercados internacionales y reducir riesgos asociados a sus transacciones comerciales. Las facilidades no aplican a empresas vinculadas a determinadas actividades excluidas, entre ellas armas, tabaco, juegos de azar y sectores considerados ambientalmente sensibles.

Entre los instrumentos contemplados en el acuerdo entre Banreservas e IFC figuran cartas de crédito documentarias, cartas de crédito standby, garantías bancarias, pagarés y letras de cambio, así como financiamiento y descuento de instrumentos comerciales.

A través de esta asociación, Banreservas se incorpora como miembro del GTFP, el programa de IFC diseñado para mitigar riesgos en mercados emergentes mediante garantías en transacciones relacionadas con el comercio. Desde su lanzamiento, la iniciativa ha proporcionado 141 mil millones de dólares en apoyo al financiamiento del comercio en más de 100 mercados emergentes.