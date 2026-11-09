Superintendencia de Bancos y el BID impulsan economía conductual aplicada al sector financiero

El superintendente de Bancos, Emmanuel Cedeño Brea (c), junto a participantes de la capacitación. ( CEDIDA POR LA SB )

La Superintendencia de Bancos (SB), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizó una jornada de intercambio y formación para promover la aplicación de la economía del comportamiento y la inteligencia artificial en el diseño de políticas públicas, la supervisión financiera y la protección de los usuarios del sistema.

La iniciativa reúne a reguladores, supervisores, académicos y especialistas del sector financiero. Este enfoque busca fortalecer la capacidad de las instituciones para diseñar soluciones basadas en evidencia, tomando en consideración cómo las personas procesan información y toman decisiones financieras.

El superintendente de Bancos, Enmanuel Cedeño Brea, destacó la relevancia de este tipo de espacios formativos para los reguladores y supervisores del sector.

"Comprender cómo las personas toman sus decisiones financieras nos permite diseñar una supervisión más efectiva y políticas que protejan mejor a los usuarios", expresó Cedeño Brea al pronunciar unas palabras durante la capacitación.

El objetivo de la iniciativa es incorporar los conocimientos y herramientas de la economía del comportamiento en el diseño y evaluación de iniciativas que contribuyan a mejorar la supervisión financiera, la regulación y la protección de los usuarios de servicios financieros.

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La creación y desarrollo del laboratorio responde a la apuesta institucional de la SB por generar soluciones sustentadas en evidencia, fortalecer las capacidades de su capital humano e incorporar, en el diseño de sus intervenciones, una mejor comprensión de los factores que inciden en las decisiones de las personas.

Participantes del encuentro

Se trata de la única iniciativa de su naturaleza en la República Dominicana y Centroamérica, de acuerdo con el mapa global de iniciativas de ciencias del comportamiento aplicadas a las políticas públicas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

El encuentro reunió a representantes del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), de la Superintendencia de Pensiones, del Mercado de Valores, la Dirección General de Impuestos Internos, el Instituto OMG, así como de otras instituciones relacionadas e investigadores académicos.

Para la SB, esta articulación entre innovación regulatoria, conocimiento académico y protección a los usuarios y las usuarias representa un paso importante en la construcción de políticas y herramientas más efectivas, al tiempo que contribuye a fortalecer el capital humano y las capacidades técnicas de las instituciones participantes en materia de economía conductual.

Apoyo del BID

La jornada de dos días, celebrada en Santo Domingo, se inició con las palabras de Carlos Scartascini, líder técnico principal del Departamento de Investigación y coordinador el Grupo de Economía del Comportamiento del Departamento de Investigación del BID, quien dictó la conferencia magistral "Economía del Comportamiento y Políticas Públicas".

El equipo del BID valoró de forma positiva los avances alcanzados por la SB, y manifestó su interés en continuar apoyando los esfuerzos para ampliar la aplicación de la economía conductual en las políticas públicas del sector.

Durante el encuentro, ambas instituciones conversaron sobre las oportunidades de incorporar cada vez más la economía del comportamiento al ámbito regulatorio y financiero y de profundizar la cooperación en esta materia.