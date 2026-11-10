La amnistía fiscal aumenta las recaudaciones de las penalidades en un 134.5 %

Los contribuyentes con deudas ante la administración tributaria impulsaron las recaudaciones por multas, recargos, intereses y sanciones durante el pasado septiembre, luego de que fuera aprobada una nueva amnistía en el denominado Plan Anticrisis, presentado y aprobado a mediados de 2026.

Los ingresos por esos conceptos sumaron 2,032.1 millones de pesos en el noveno mes de este año, un monto que representa un incremento de un 134.5 %, equivalente a 1,165.7 millones adicionales, en comparación con septiembre de 2025.

Así está contenido en el informe mensual de Análisis de Recaudación, que elabora la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en el cual se aclara que, del aumento absoluto, 865.8 millones de pesos, equivalentes al 42.6 % del crecimiento interanual, corresponden a los beneficios contemplados en la amnistía fiscal, establecida por la Ley 30-26 de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional.

La legislación, además del régimen de amnistía, también incluye facilidades de pago que incentivan la regularización de obligaciones tributarias pendientes, precisa la DGII.

La institución resalta en el documento que este fue el tercer tributo con mayor aumento absoluto en septiembre de 2026, solo superado por el gravamen sobre la renta de las personas físicas (4,513.6 millones de pesos adicionales) y el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (2,860.8 millones).

Nivel de cumplimiento

El monto recaudado por las multas, recargos, intereses y sanciones durante septiembre representó un cumplimiento de un 280.1 %, con relación a la meta fijada en el presupuesto reformulado.

Las autoridades habían estimado ingresos por 725.6 millones de pesos por ese concepto, logrando 1,306.6 millones adicionales. Entre enero y septiembre las penalidades aportaron 8,630.6 millones de pesos.

A pesar del crecimiento de las recaudaciones de la DGII por las multas, recargos, intereses y sanciones, estas solo representaron el 1.1 % del total de los ingresos de la institución en los primeros nueve meses del año, que ascendieron a 751,169.9 millones de pesos.

Amnistía fiscal

La Ley 30-26 estableció una nueva amnistía fiscal, acuerdos de pago y otras facilidades para quienes al momento de su promulgación tenían deudas con la administración tributaria.

Los cambios propuestos en la legislación permitirían al Estado recaudaciones de entre 40,000 y 50,000 millones de pesos al año, según comunicó en su momento el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz.

Reducen su aporte al fisco

En los últimos cinco años y medio la administración tributaria dominicana ha acudido a tres leyes de amnistía o de facilidades de pago para contribuyentes con deuda ante el fisco, la más reciente de estas establecida en el artículo 8 de la Ley 30-26 y que llega casi tres años después de aprobada la última de esas iniciativas.

Sin embargo, las cifras oficiales evidencian que las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos proveniente de amnistías se están reduciendo: la Ley 46-20 aportó al fisco 29,591.5 millones de pesos y la 51-23 logró recaudaciones por 8,164.3 millones.