Empresas aceleran su financiamiento a través de fondos de pensiones

El sector privado ha acelerado su apetito por los fondos de pensiones de los trabajadores para financiar sus operaciones, desplazando al público de la participación, aunque este último continúa manteniendo el dominio, lo que, a juicio del superintendente de Pensiones, Francisco Torres, beneficia al sistema al generar mayor credibilidad, dinamismo económico y rentabilidad.

De un 78 % que representaba la participación del sector público en las inversiones de las cuentas de capitalización individual (CCI) en 2021, la cifra cayó a un 65 % el año pasado, una reducción de 13 puntos porcentuales, aunque Torres apunta que la disminución es solo porcentual porque en términos absolutos se mantiene el creciendo.

En cambio, las inversiones de la CCI en empresas privadas pasaron de un 22 % a un 35 % durante ese mismo período, de acuerdo con los registros de la Superintendencia de Pensiones (Sipen).

"Ha habido mayor apetito o mayor posibilidad de invertir en el sector privado. Entonces el sector privado está creciendo más rápido de lo que crece en el público", declaró Torres, quien planteó que el incremento pudiera ser producto de que las empresas estén pagando mayor rendimiento.

El funcionario sostuvo que esta diversificación de las inversiones de la cartera de los fondos de pensiones hacia los privados permite mayores beneficios para los afiliados y a la economía "para que todos los huevos no estén en una sola canasta".

"Lo que estamos buscando es rentabilidad ajustada por riesgo, que cada peso que se invierte, a diferencia del sector público o el privado, genere cuanto más en rentabilidad por cada unidad de riesgo. Estamos destinando más hacia el sector privado, pero no todo está destinado a una sola empresa, hay una mayor diversidad", aseguró.

Inversiones en el exterior

Sobre la posibilidad de que los fondos de pensiones sean invertidos en instrumentos en el extranjero, el superintendente consideró que, aunque le Ley 87-01 de Seguridad Social autoriza ese tipo de operaciones, debe debatirse en el largo plazo.

"No es una decisión que se va a hacer a la ligera, o sea, que eso puede empezar a debatirse. En estos últimos años, principalmente después del COVID, si hubiese habido una inversión en el extranjero, aunque sea mínima, hubiese ayudado a la rentabilidad, pero eso es recientemente y ustedes saben muy bien que el mercado tiene altas y bajas, o sea que hubiesen tomado mucha mayor volatilidad también, pero si hubiese ayudado a las rentabilidades", reconoció.

Viviendas

Francisco Torres habló durante un encuentro con la prensa donde presentó un proyecto en ejecución para que el ahorro previsional, que impulsa el desarrollo y la construcción de más de 13,000 viviendas, también pueda respaldar facilidades para la compra de las mismas.

Explicó que el esquema contempla que, a través de fondos de inversión cerrados de deuda privada, gestionado por bancos y asociaciones de ahorros y préstamos, se otorguen préstamos con cuotas fijas y plazos de hasta 25 años, con lo que los afiliados al sistema se beneficiarían tanto del rendimiento que mejora su pensión como de la vivienda financiada.