Exministro colombiano advierte sobre deuda, baja presión tributaria y subsidios en RD

El economista Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

República Dominicana enfrenta el desafío de fortalecer sus cuentas fiscales en un escenario internacional marcado por la incertidumbre, con una deuda pública que ronda el 57 % del producto interno bruto (PIB), una presión tributaria de apenas 14.4 % y una elevada proporción de los ingresos del Estado comprometida antes de comenzar el 2026.

La advertencia la hizo, el exministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, durante la conferencia magistral Manejo de la situación fiscal en tiempos de incertidumbre, con la que el Ministerio de Hacienda y Economía inició las actividades conmemorativas de su 182 aniversario.

Aunque reconoció la posición económica de República Dominicana y su capacidad para atraer inversión, Cárdenas recomendó que la nación aproveche sus actuales condiciones para corregir debilidades estructurales. Entre ellas la baja recaudación tributaria y el peso de los subsidios sobre el presupuesto público.

"La deuda pública está en 57 %. Eso es alto", expresó sobre los niveles de endeudamiento del país.

A su juicio, uno de los principales problemas fiscales dominicanos radica en la limitada capacidad de generar ingresos. La presión tributaria, de 14.4 % del PIB, se encuentra por debajo del umbral de 16 % que se considera necesario para sostener un Estado viable y lejos de la meta de 21.5 % establecida en la Estrategia Nacional de Desarrollo.

"Hay que empezar a pensar en una reforma tributaria que tenga mayor impacto", recomendó.

El economista señaló que el 91 % de los ingresos recaudados ya está comprometido al inicio del año, por lo que el resto de las instituciones y necesidades del Estado debe competir por el 9 % restante. "Eso requiere medidas muy duras y difíciles", planteó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/77a9557-4c04412d.jpg De izquierda a derecha, el ministro de Hacienda, Magín Díaz, y el economista Mauricio Cárdenas. (DARE COLLADO/DIARIO LIBRE)

Subsidios muy pesados

Otro de los puntos de atención para Cárdenas es el crecimiento de los subsidios, en especial los destinados a los combustibles y al sector eléctrico.

El economista explicó que el choque petrolero internacional comprime las cuentas fiscales criollas. Mientras el déficit presupuestado para 2026 era de 3.2 % del PIB, las nuevas presiones podrían llevarlo a cerca de 4 %.

El subsidio a los combustibles ya supera el 0.4 % del PIB, más del triple de lo previsto inicialmente, y podría cerrar el año alrededor del 0.5 %.

En ese contexto, cuestionó la magnitud de los recursos públicos destinados a sostener el sector eléctrico y consideró necesario reducir las pérdidas y trasladar a los usuarios tarifas que reflejen los costos de generación. "El sector eléctrico no puede estar tan subsidiado", sostuvo.

Dependientes de remesas

El exministro colombiano también identificó la dependencia de las remesas como una vulnerabilidad para las economías latinoamericanas, incluida la dominicana.

Aunque reconoció que constituyen una fuente confiable de divisas, advirtió que cualquier alteración en los flujos enviados desde el exterior puede tener repercusiones importantes. "Un estornudo en las remesas sacude la economía", afirmó.

Como referencia, indicó que República Dominicana recibió 11,866 millones de dólares en remesas durante 2025, un crecimiento de 10 % respecto a 2024.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/77a9500-aac7ed08.jpg Parte de los presentes en la actividad, incluyendo a representantes de instituciones financieras a nivel mundial. (DARE COLLADO/ DIARIO LIBRE)

También llamó la atención sobre la transmisión de los choques petroleros a los precios internos. Explicó que los costos locales de los combustibles dependen de los derivados del petróleo y no siempre evolucionan en la misma proporción que el precio del crudo, por lo que es necesario observar el comportamiento de los productos refinados.

"Tenemos problemas estructurales, pero nuestras instituciones no están preparadas lo suficiente para enfrentar momentos de incertidumbre", agregó.

Tareas pendientes

Cárdenas consideró que República Dominicana llega al actual escenario internacional desde una posición de fortaleza y la ubicó, junto con Paraguay y Costa Rica, entre los países que representan experiencias de crecimiento económico en la región.

Destacó la percepción favorable de los mercados sobre el riesgo del país y el comportamiento de sectores como construcción, manufactura y turismo durante 2026.

En materia de inversión extranjera directa, indicó que el país registra flujos equivalentes al 3.9 % del PIB, por encima del promedio de América Latina y el Caribe.

Sin embargo, advirtió que el crecimiento económico no ha estado acompañado de mejoras suficientes en productividad.

Explicó que América Latina perdió terreno frente a las economías del G7 en términos de ingreso por habitante. Desde 1980, la relación pasó de 42 % a 29 %, aunque durante el auge económico de 2003-2013 llegó a recuperarse hasta 34 %.

A su entender, los países de la región deben estimular la creación de empresas, en especial entre los jóvenes, ampliar su capacidad productiva y profundizar la integración comercial.

En el caso dominicano, señaló que el país comercia menos que sus socios del DR-Catfa y que una mayor integración regional puede convertirse en una fuente adicional de crecimiento.

Una reforma con fortaleza

Al resumir sus recomendaciones para el país, Cárdenas planteó la necesidad de construir un marco fiscal más robusto, ampliar la base tributaria, reducir los subsidios que no contribuyen a aumentar la capacidad económica del país y recuperar parte de las pérdidas de productividad.

También propuso establecer mecanismos de protección financiera por capas. Su planteamiento es que las reformas deben impulsarse antes de que el país enfrente una situación de mayor presión económica, aprovechando las condiciones actuales. "Es mucho mejor hacer estos cambios desde una posición de fortaleza"