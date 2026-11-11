La prosperidad de los países nórdicos y las lecciones para RD

Los países nórdicos suelen presentarse como ejemplos de Estados de bienestar, caracterizados por elevados niveles de gasto público y una amplia oferta de servicios sociales. Sin embargo, al observar sus modelos económicos, hay otro aspecto que merece atención: las condiciones que favorecen la creación de riqueza necesaria para sostenerlos.

Según el Índice de Libertad Económica 2026, elaborado por The Heritage Foundation, en una escala de 0 a 100 puntos, Dinamarca obtuvo 79.0; Noruega, 78.8; Suecia, 77.8; Finlandia, 76.6; e Islandia, 75.0. Los cinco figuran entre los primeros 16 puestos mundiales, mientras República Dominicana alcanzó 63.8 puntos y ocupó la posición 71.

Una característica común de estas economías es la fortaleza de sus instituciones. Por ejemplo, en protección de los derechos de propiedad, los cinco países obtuvieron puntuaciones superiores a 94 puntos. También destacan por la eficacia de sus sistemas judiciales, la integridad gubernamental y las condiciones favorables para emprender e invertir. En contraste, sus elevadas cargas tributarias y niveles de gasto público figuran entre los componentes peor evaluados del índice. En Finlandia, por ejemplo, el indicador de gasto público obtuvo solo 7.9 puntos.

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República Dominicana presenta debilidades importantes precisamente en aspectos institucionales: obtuvo 39.8 puntos en integridad gubernamental, 40.0 en libertad financiera y 53.9 en derechos de propiedad. Estas diferencias evidencian oportunidades para fortalecer la seguridad jurídica, la confianza y el entorno de inversión.

La experiencia nórdica muestra la importancia de contar con instituciones sólidas y condiciones favorables para la actividad económica. Más que tomar como referencia sus elevados niveles de gasto público, conviene aprender de las instituciones y condiciones económicas que favorecen la generación de riqueza en esos países.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).