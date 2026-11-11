República Dominicana muestra pocos avances en el imperio de la ley

Avances en orden y seguridad contrastan con el deterioro en la percepción de corrupción. ( SHUTTERSTOCK )

De acuerdo con el Índice de Imperio de la Ley 2026, elaborado por el World Justice Project, República Dominicana obtuvo una puntuación de 0.50 sobre 1, prácticamente igual a la registrada en 2025. El país descendió una posición en la clasificación mundial, pasando del puesto 76 al 77 entre 143 países evaluados.

En América Latina, República Dominicana pasó de la sexta a la séptima posición, superada por Brasil, y se situó ligeramente por debajo del promedio regional de 0.51. Asimismo, entre los países de su mismo grupo de ingresos, ocupó el puesto 23 de 44 economías, frente al puesto 20 de 41 registrado en 2025.

Este índice evalúa el cumplimiento del Estado de derecho mediante ocho factores, entre ellos los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, la protección de los derechos fundamentales y el funcionamiento de la justicia. Las puntuaciones más cercanas a 1 reflejan mejores resultados y un mayor respeto por las normas e instituciones.

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Entre los factores evaluados, los desempeños más bajos correspondieron a justicia criminal (0.39) y ausencia de corrupción (0.40). Este último registró el mayor deterioro respecto a 2025, con una disminución de 3.1 %. En contraste, orden y seguridad (0.65) y transparencia gubernamental (0.58) presentaron las puntuaciones más elevadas.

Estos resultados reflejan la necesidad de continuar fortaleciendo las instituciones y el funcionamiento del sistema judicial. Un Estado de derecho sólido, con reglas claras y aplicadas de manera imparcial, favorece la seguridad jurídica, genera confianza y crea mejores condiciones para la inversión, el emprendimiento y el desarrollo económico.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).