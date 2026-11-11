Provisiones de la banca de RD le permiten respaldar otro sistema financiero de su tamaño

La banca dominicana cuenta con provisiones que le permite respaldar otro sistema financiero de su mismo tamaño y mantiene niveles de solvencia que le ayudarían a absorber cualquier elemento esperado o inesperado, derivado de aspectos económicos o financieros.

La fortaleza del sector se observa en cifras como los activos, cuyo nivel se aproxima a los 4.6 billones de pesos, equivalente casi un 55.6 % del producto interno bruto del país, además de mostrar una mejora en la calidad del crédito, debido a una reducción en la tasa de morosidad.

Así lo destacó el superintendente de Bancos, Enmanuel Cedeño Brea, durante un encuentro celebrado este miércoles, donde precisó que el nivel de las provisiones, que son utilizadas para cubrir las pérdidas esperadas de un deudor que se retrasa o que puede caer en impago, ascendió a un 185.7 %, casi el doble de lo exigido por regulación.

"O sea, el sistema está bien provisionado. Otra de la piscina del sistema financiero dominicano son 260 mil millones de pesos de capital primario accionario, con lo que nosotros montamos otro sistema financiero del mismo tamaño a nivel de activo que el que nosotros tenemos porque cargarían esos 4.5 millones de pesos de activos, y eso es positivo", resaltó Cedeño Brea.

Calidad crediticia y morosidad

Stefan Bolta, director de Estudios Económicos de la superintendencia, apuntó a la caída de la morosidad durante los últimos seis meses como un elemento "muy favorable", indicando que la misma se encuentra por debajo del 1.7 %, con una reducción de más de 5 mil millones en la cartera morosa.

"La cartera morosa tenía aproximadamente 18 meses incrementándose y el hecho de que a esta altura pase de un incremento, que al inicio fue sustancial y luego la tasa se fue reduciendo, a un decrecimiento indica que hay una mejoría en la calidad crediticia y que las entidades del sistema han depurado sus carteras y han hecho las gestiones prudentes", explicó Bolta.

Al pasado agosto, el nivel patrimonial de las entidades del sistema, que son los fondos que respaldan las operaciones de la banca, acumula 548,000 millones de pesos, para un incremento interanual de un 14.7 %.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/whatsapp-image-2026-11-11-at-35305-pm-02996c16.jpeg Stefan Bolta, director de Estudios Económicos de la SB. (CEDIDA POR LA SB)

"El excedente del nivel de capital sobre el regulatorio que exige la Ley Monetaria y Financiera se sitúa en 258 mil millones, para un incremento de casi un 29 %. O sea, ese exceso de solvencia lo que le permite a las entidades absorber cualquier elemento esperado e inesperado en la situación económica y financiera", aclaró.

Te puede interesar Los activos del sistema financiero dominicano alcanzan los RD$4.47 billones a junio

El funcionario declaró que el sistema mantiene aproximadamente cerca de 77,000 millones de pesos en provisiones, un monto que se ha mantenido constante en los últimos 18 meses.

Nuevo sistema de pagos

El superintendente de Bancos valoró el nuevo sistema de pagos al instante que pondrá en funcionamiento el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) el próximo año, pero advirtió que va aumentar los fraudes.

"Eso va a ser un éxito rotundo y va a fortalecer muchísimo la inclusión financiera, apostamos a ese proyecto del Banco Central, creo que es uno de los mejores que hay en curso para mejorar la vida de la gente, pero va a aumentar los fraudes porque ahora con el número de teléfono te van a poder enviar dinero. La gente va a tener un alias, no solo el número de cuenta bancaria", declaró.

Sin embargo, informó que varias instituciones trabajan sobre el tema para para atacarlo.

Tasa de TC

Sobre una propuesta del diputado Alcibíades Tavárez, de la Fuerza del Pueblo, que busca reducir a un 30 % los intereses que cobran las entidades financieras por el financiamiento con tarjetas de crédito, sostuvo que es una medida de control de precios, que otros países han implementado y que no ha funcionado.