El FMI conoce lo avances regulatorios y de supervisión impulsados en el sector financiero

Funcionarios del FMI y de la Superintendencia de Bancos durante el encuentro. ( CEDIDA POR LA SB )

La Superintendencia de Bancos (SB) recibió la visita de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de las consultas que realiza el organismo como parte de la evaluación periódica de la economía dominicana y del desempeño del sistema financiero nacional.

La delegación del FMI, encabezada por Michael Perks, fue recibida por el superintendente, Enmanuel Cedeño Brea, junto a miembros del equipo técnico, quienes pasaron revista al desempeño y los prospectos del sistema financiero nacional, así como a los avances regulatorios y en materia de supervisión impulsados para mantener la resiliencia y estabilidad del sector.

Asimismo, se trataron los avances en el proceso de adopción de los estándares de Basilea III, la entrada en vigor del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros, así como los aprestos para la emisión de los instructivos de aplicación del Reglamento sobre Riesgo Operacional.

Como parte de su agenda, los representantes del fondo se reúnen con instituciones del ámbito económico en el contexto de las consultas contempladas en el Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, mediante las cuales el organismo evalúa la evolución económica y financiera de las naciones miembros.

Además, el organismo formula recomendaciones para promover la estabilidad macroeconómica y financiera.

Integrantes

Además de Michael Perks, la misión del FMI estuvo compuesta por Nathaniel Arnold, economista senior; Ilya Stepanov, economista; Rasool Zandvakil, economista senior; Gerardo Peraza, representante residente en Centroamérica, y Frank Fuentes, representante de RD ante el FMI.

Por la SB, participaron Elbin Cuevas, asesor en Supervisión Bancaria; Yulianna Ramón, subgerente de Regulación e Innovación; José Guillermo López, subgerente de Supervisión; Luz Marte, consultora Jurídica y Cumplimiento; Mario Leslie Soto, director de Supervisión de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Cinthia Vargas, directora de Supervisión Financiera; Stefan Bolta, director de Estudios Económicos, entre otros.