Renuncia Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de Nvidia, tras escándalo de espionaje

La salida de Jensen Huang de Nvidia genera incertidumbre en el mercado tecnológico. ( ARCHIVO. )

Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de Nvidia, renunció este jueves 12 de noviembre de 2026 a sus cargos al frente de la empresa tecnológica, después de que salieran a la luz dos relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una empresaria sospechosa de tener vínculos con los servicios de inteligencia de China.

La junta directiva designó a Colette Kress, quien ocupaba la vicepresidencia ejecutiva y dirección financiera desde 2013, como directora ejecutiva interina, mientras se desarrolla el proceso para seleccionar a un reemplazo permanente.

La decisión pone fin a los 33 años de Huang al frente de Nvidia, compañía que cofundó en 1993 y convirtió en uno de los principales fabricantes de procesadores utilizados en el desarrollo de inteligencia artificial.

Según las investigaciones publicadas por The Wall Street Journal, Huang mantuvo una relación extramatrimonial con Alice Huang, una ejecutiva vinculada a Megaspeed, empresa con sede en Singapur que ha sido investigada por las autoridades estadounidenses ante sospechas de facilitar el acceso de compañías chinas a procesadores sometidos a restricciones de exportación.

Funcionarios de inteligencia estadounidenses sospechan que Alice Huang pudo haber recopilado información para China, aunque esas acusaciones no han sido demostradas judicialmente.

La relación provocó cuestionamientos sobre la posibilidad de que el empresario hubiese sido objeto de una operación de inteligencia extranjera y sobre el acceso que terceros pudieron haber tenido a información sensible de Nvidia.

El caso adquirió mayor relevancia por el papel de Nvidia en la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, especialmente por las restricciones estadounidenses a la exportación de semiconductores avanzados.

El gobierno chino ha rechazado las acusaciones de espionaje.

La controversia se agravó cuando The New York Times informó sobre una segunda relación extramatrimonial de Huang, esta vez con una ejecutiva de la propia compañía.

Huang había reconocido su infidelidad

El pasado 8 de noviembre, Huang envió una comunicación a los empleados de Nvidia en la que reconoció haber sido infiel a su esposa y pidió disculpas a su familia y a los trabajadores de la compañía.

"No hay excusa para lo que hice. Lo siento profundamente", manifestó en el mensaje difundido oficialmente por Nvidia.

En esa comunicación, el ejecutivo asumió responsabilidad por su conducta personal y expresó su disposición a colaborar con la investigación independiente ordenada por el consejo de administración.

La junta anunció inicialmente que mantenía su confianza en Huang, pero las informaciones posteriores sobre sus relaciones personales y los posibles riesgos de seguridad intensificaron las presiones sobre su permanencia.

El 10 de noviembre, los miembros independientes del consejo informaron que contrataron al exfiscal federal interino Joon H. Kim y al bufete Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para desarrollar las investigaciones.

La empresa no atribuyó expresamente la renuncia a una conclusión de ese proceso ni anunció que se hubiera comprobado una filtración de información confidencial.

Nvidia inicia la búsqueda de un sucesor

En su comunicado del jueves, Nvidia informó que Colette Kress continuará desempeñando sus responsabilidades financieras mientras ocupa temporalmente la dirección ejecutiva.

La compañía también anunció el nombramiento de Harvey C. Jones como primer presidente de su consejo de administración.

Jones afirmó que la empresa cuenta con un equipo directivo experimentado y que espera mantener sus operaciones, compromisos comerciales y proyectos tecnológicos sin interrupciones.

Por su parte, Kress expresó su compromiso de continuar el trabajo desarrollado durante las últimas tres décadas.

La salida de Huang representa un cambio importante para Nvidia, una de las empresas más influyentes de la industria tecnológica mundial y principal proveedora de los procesadores utilizados para entrenar y ejecutar sistemas avanzados de inteligencia artificial.

La incertidumbre sobre su futuro había provocado fuertes movimientos en los mercados financieros. Las acciones de Nvidia registraron caídas superiores al 8 % en operaciones posteriores al cierre del miércoles, mientras los inversionistas evaluaban las consecuencias de una eventual salida de su fundador.

Tras el anuncio de la renuncia, las acciones llegaron a registrar pérdidas cercanas al 10 % en las operaciones previas a la apertura de Wall Street del jueves.

Nvidia tiene previsto presentar sus resultados financieros trimestrales el próximo 17 de noviembre, fecha que mantuvo pese al cambio de dirección.

La empresa informó que su consejo de administración evaluará candidatos internos y externos para elegir al próximo director ejecutivo permanente.