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La DGII niega fallas en sus servicios de facturación electrónica a horas de vencerse plazo

La entidad asegura que los problemas señalados por un establecimiento comercial no corresponden a su infraestructura tecnológica

El plazo para la incorporación a la facturación electrónica culmina este 15 de noviembre

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    La DGII niega fallas en sus servicios de facturación electrónica a horas de vencerse plazo
    Un usuario navega por un software de facturación electrónica.
    (SHUTTERSTOCK)

    La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) negó este domingo que sus sistemas de facturación electrónica hayan presentado fallas y aseguró que las situaciones reportadas recientemente por un establecimiento comercial no corresponden a incidencias en las plataformas de la Administración Tributaria.

    Mediante un aviso, la institución informó que los servicios de recepción, validación y procesamiento de comprobantes fiscales electrónicos (e-CF) se mantienen disponibles y operan con normalidad.

    "Las situaciones recientemente señaladas por un establecimiento comercial no corresponden a fallas ni incidencias en los sistemas o la infraestructura tecnológica de la Administración Tributaria", sostuvo la entidad.

    Plataformas digitales estables

    La DGII no identificó en el comunicado al establecimiento comercial al que hizo referencia ni detalló las situaciones que este habría reportado y tampoco precisó el origen de esos inconvenientes.

    Sin embargo, la institución reiteró que sus sistemas no han registrado interferencias ni afectaciones en los servicios de facturación electrónica y afirmó que mantiene sus plataformas tecnológicas estables y disponibles para garantizar la continuidad de sus servicios digitales a los contribuyentes.

    El aviso se centró en el funcionamiento de las herramientas que administra la entidad recaudadora y en deslindarlas de los problemas señalados por el comercio.

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    Infografía
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    El pronunciamiento coincide con el vencimiento, este domingo 15 de noviembre, del plazo extendido que Impuestos Internos dio a los contribuyentes pequeños, micro y no clasificados para que completaran su incorporación a la facturación electrónica, inicialmente prevista el pasado 15 de mayo de este año.

    La transición forma parte de la aplicación gradual de la Ley 32-23 de Facturación Electrónica.

    Desde el 1 de noviembre, los grandes contribuyentes locales y medianos deben utilizar exclusivamente comprobantes electrónicos para sus operaciones ordinarias. Para ellos, las facturas de la serie B quedan reservadas a los procedimientos excepcionales de contingencia.

    Los negocios pueden adoptar un sistema propio, contratar los servicios de un proveedor autorizado o utilizar el facturador gratuito de la DGII.

    El cambio no obliga a los consumidores a registrarse en una plataforma para realizar sus compras. Además, podrán continuar recibiendo una representación impresa del comprobante electrónico, cuyo código QR permitirá consultar su autenticidad mediante las herramientas de Impuestos Internos.

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