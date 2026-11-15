Economistas advierten riesgos de inflación y tasas altas para 2027

Ejecutivos de la Asociación Cibao junto a panelistas Rubén Portes, Jaime Aristy y Esteban Delgado. ( CEDIDA POR LA ASOCIACIÓN CIBAO )

La economía dominicana registró un crecimiento acumulado de 4.6 % entre enero y septiembre de 2026, con una expansión interanual de 5.6 % en el último mes del período. Sin embargo, las perspectivas para 2027 apuntan a un crecimiento más moderado, tasas de interés elevadas y mayores presiones inflacionarias y cambiarias, según los economistas Jaime Aristy Escuder y Raúl Ovalle.

Durante encuentros organizados por Asociación Cibao en Santo Domingo y Santiago, dirigidos a clientes empresariales, los especialistas analizaron el panorama macroeconómico nacional e internacional para el período 2026-2028, así como los factores que inciden en la actividad productiva y sus implicaciones para la planificación financiera y la toma de decisiones.

Aristy Escuder señaló que el desempeño de la economía dominicana superaba las expectativas, aunque advirtió que este dinamismo coexistía con importantes presiones inflacionarias, tasas de interés elevadas y riesgos cambiarios, en un entorno internacional marcado por la desaceleración económica y el encarecimiento de la energía.

Aristy Escuder identificó la construcción, la minería y el turismo como los principales motores de la actividad económica nacional. Asimismo, alertó sobre el incremento del déficit fiscal, el costo y la limitada focalización de los subsidios a los combustibles, así como sobre una posible sobrevaluación del peso dominicano que podría anticipar una depreciación en los próximos meses.

Crecimiento económico y riesgos internacionales

Por su parte, Ovalle, director de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), destacó que la economía dominicana ha crecido al doble del ritmo del año pasado, en medio de lo que la Agencia Internacional de Energía (AIE) ha calificado como la mayor interrupción del suministro petrolero de la historia.

Recordó que, en octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó a 4.6 % su proyección de crecimiento para el país en 2026, la segunda más alta entre las economías de Centroamérica y República Dominicana, y que a inicios de noviembre Fitch Ratings mejoró la calificación soberana de BB- a BB.

Sin embargo, coincidió con Aristy Escuder en que el entorno presenta riesgos importantes. Entre ellos citó tasas de interés internacionales más altas, mayores costos logísticos y fertilizantes más caros, que, junto a un posible fenómeno de El Niño, podrían reducir la productividad agrícola y presionar la inflación, especialmente de alimentos.

El principal riesgo, subrayó, sigue siendo el encarecimiento de la energía y de los combustibles.

Perspectivas económicas para 2027

En cuanto a las perspectivas para 2027, Aristy Escuder proyectó un crecimiento más moderado, mayores tasas de interés y un tipo de cambio más elevado.

A su juicio, el principal desafío consistiría en sostener la expansión económica por encima del 4 %, en un contexto que exigiría prudencia en la conducción de las políticas monetaria y fiscal.

"Estamos creciendo, pero avanzamos sobre un río de piedras resbalosas", expresó Ovalle.

A su juicio, las autoridades han logrado sortear los riesgos hasta ahora, pero si el impacto del encarecimiento energético se prolonga, lo más probable es que introduzcan ajustes para garantizar la sostenibilidad fiscal.

Estos implicarían un mayor traslado de los precios internacionales a hogares e industrias, protegiendo a los más vulnerables. Para 2027, recordó que el FMI proyecta un crecimiento de 4.4 % para la economía dominicana.

Encuentros con el sector empresarial

Las jornadas organizadas por Asociación Cibao estuvieron orientadas a compartir información sobre las perspectivas económicas, los factores que inciden en la actividad productiva y los desafíos y oportunidades que presenta el entorno actual para la planificación financiera y la toma de decisiones.

Los encuentros también incluyeron un conversatorio con la participación de los economistas invitados, junto a los periodistas Jairon Severino, Esteban Delgado y Rubén Martínez, quienes profundizaron sobre las perspectivas económicas y sus implicaciones para distintos sectores productivos.

El vicepresidente de Negocios Empresariales de Asociación Cibao, Randolph Phipps, agradeció la confianza depositada por los clientes en la institución y resaltó la importancia de mantener espacios de diálogo que contribuyan a una mejor comprensión de los cambios del entorno económico.

"Trabajamos cada día para ofrecer soluciones financieras que respondan a las necesidades de cada empresa, ya sea grande, mediana o pequeña, con una atención cercana, asesoría especializada y un equipo que conoce las particularidades de los distintos sectores productivos", expresó el ejecutivo.

El vicepresidente destacó que la institución dispone de alternativas de financiamiento para capital de trabajo, inversiones y proyectos de desarrollo inmobiliario o de expansión, así como de servicios orientados a facilitar la gestión financiera de las empresas.