La Sipen devuelve RD$73,868 millones a afiliados y herederos entre 2022 y 2026

El superintendente de Pensiones, Francisco Torres. ( SUMINISTRADA POR LA SIPEN )

La Superintendencia de Pensiones (Sipen) informó hoy que las devoluciones de recursos a afiliados y herederos legales alcanzaron los 73,868 millones de pesos entre noviembre de 2022 y septiembre de 2026, por concepto de ingreso tardío al sistema, fallecimiento de afiliados y enfermedades terminales.

De ese total, 62,143 millones de pesos correspondieron a devoluciones por ingreso tardío al sistema, una cifra que supera en más de un 52 % lo otorgado hasta 2022, explicó la entidad reguladora en una nota de prensa.

Otros 10,773 millones de pesos fueron devueltos a herederos legales, duplicando las devoluciones registradas hasta ese año; y 953 millones de pesos se destinaron a personas con enfermedades terminales, más de nueve veces la cantidad otorgada hasta 2022.

La institución indicó que, durante ese período, las pensiones de vejez y cesantía por edad avanzada se triplicaron, mientras que la cantidad de pensionados por discapacidad aumentó 33 % y los beneficiarios por sobrevivencia crecieron 50 %, favoreciendo a más de 19,000 familias.

Asimismo, más de 270,000 personas recibieron devoluciones de sus saldos acumulados por ingreso tardío, lo que representó un incremento del 34 %. La cantidad de herederos legales que recibieron los recursos acumulados aumentó aproximadamente un 74 %, mientras que las devoluciones por enfermedad terminal se multiplicaron por nueve.

Fondos de pensiones aumentan un 60 %

Entre noviembre de 2022 y septiembre de 2026, el patrimonio de los fondos de pensiones pasó de 1.04 billones a 1.70 billones de pesos, lo que representa un incremento del 60 % durante ese período.

En ese mismo intervalo, el sistema alcanzó más de 2.4 millones de cotizantes, de un total de 4.9 millones de afiliados.

El salario promedio cotizable de los trabajadores afiliados aumentó 34.7 %, al pasar de 28,698 a 38,672 pesos.

En cuanto a los ingresos de los pensionados bajo la Ley 63-17, la pensión mínima se incrementó de 11,900 a 16,993 pesos, equivalente a un aumento del 42.8 %.

Simplificación de trámites y acceso a beneficios

La Sipen explicó que estos resultados estuvieron acompañados de medidas para simplificar los procedimientos de acceso a los beneficios previsionales durante la gestión del superintendente, Francisco A. Torres.

Entre las medidas implementadas figura la flexibilización de los requisitos para acceder a las pensiones por sobrevivencia y la simplificación de los procedimientos para las devoluciones a herederos legales.

Además, el tiempo para obtener la certificación del grado de discapacidad se redujo de 43 a 14 días laborables, lo que representa 29 días menos de espera en una etapa fundamental para recibir este beneficio.

La institución también actualizó el manual de evaluación de discapacidad con el apoyo de una consultoría internacional e incorporó criterios más objetivos para determinar el acceso a estas prestaciones.

Según la Sipen, estas modificaciones han permitido ampliar la cantidad de beneficios otorgados y agilizar su entrega a los afiliados y sus familiares.

Planes complementarios para adquirir la primera vivienda

La Sipen también destacó la aprobación de planes complementarios de pensiones que permiten a los afiliados acumular ahorros adicionales a sus cotizaciones obligatorias y disponer anticipadamente de esos recursos en situaciones excepcionales.

Entre los usos autorizados figuran la adquisición de una primera vivienda, la cobertura de gastos de salud de alto costo y el financiamiento de estudios superiores de los hijos.

La institución señaló que todas las administradoras de fondos de pensiones (AFP) cuentan con la aprobación de al menos un plan complementario de pensiones. Estos mecanismos de ahorro voluntario ofrecen la posibilidad de retirar anticipadamente los recursos acumulados para adquirir una primera vivienda.

Adicionalmente, la Sipen trabaja en un proyecto orientado a facilitar que los afiliados puedan acceder a créditos hipotecarios con tasas de interés fijas y plazos atractivos.