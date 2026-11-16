La DGII da "compás de espera" para facturación electrónica, sin aplicar multas por ahora

La DGII informó que, al cierre del domingo, 162,708 contribuyentes habían completado su incorporación a la facturación electrónica ( ARCHIVO DL. )

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anunció un "compás de espera" para que los contribuyentes que todavía no se han incorporado a la facturación electrónica puedan completar el proceso sin que se les apliquen multas, penalidades ni bloqueos por el momento, pese al vencimiento del plazo el pasado 15 de noviembre.

La institución informó que, al cierre del domingo, 162,708 contribuyentes habían completado su incorporación a la facturación electrónica, de los más de 295,000 formalizados ante la entidad. Esta cifra incluye a 3,956 que finalizaron el proceso ese mismo día. La cantidad continúa aumentando a medida que avanzan las solicitudes.

El director general de la DGII, Pedro Urrutia, explicó que esta medida no constituye una nueva prórroga ni establece un período adicional, sino que busca facilitar el cumplimiento de quienes enfrentan dificultades para adoptar el sistema.

"Lo que yo le estoy garantizando a todo el mundo es que no va a haber multa, no va a haber persecución, no va a haber cierre de negocios, nada de eso", aseguró durante una rueda de prensa este lunes.

Urrutia precisó que el compás de espera no tiene una fecha límite definida y que la institución continuará orientando a los contribuyentes para que completen su incorporación al sistema, en lugar de concentrarse inicialmente en imponer sanciones.

"El compás de espera es hoy ya, ahora. Llamen e incorpórense, dígame qué es lo que ustedes tienen", insistió.

No obstante, advirtió que esta decisión no elimina las obligaciones establecidas en la legislación ni implica que las sanciones quedarán suspendidas indefinidamente.

"Si en el camino yo me encuentro con personas renuentes a cumplir, ya yo tendré que aplicar la ley", manifestó.

El funcionario explicó que el acompañamiento permitirá atender las situaciones particulares de cada persona física o jurídica que busque incorporarse al sistema, por lo que las soluciones dependerán de las dificultades que enfrente cada contribuyente durante el proceso.

Capacitación y acompañamiento

La administración tributaria reportó que ha capacitado a alrededor de 18,000 personas mediante más de 300 actividades virtuales, que incluyen orientaciones sobre facturación electrónica y otras obligaciones fiscales.

El director general explicó que continuarán las capacitaciones generales y las sesiones solicitadas por las empresas para atender dificultades tecnológicas y operativas.

DGII asegura que sus sistemas no presentaron fallas

Asimismo, Urrutia aseguró que los sistemas de la DGII no presentaron fallas durante el fin de semana previo al vencimiento del plazo, aunque reconoció que algunos contribuyentes pudieron enfrentar problemas que deberían revisarse junto con los proveedores tecnológicos de sus sistemas de facturación.

Urrutia también señaló que la institución busca incorporar tanto a los contribuyentes registrados como a quienes desarrollan actividades económicas fuera de la formalidad, como parte de los esfuerzos para ampliar el cumplimiento tributario.

Sobre una nueva prórroga, la institución recordó que la Ley 32-23 de Facturación Electrónica y su reglamento permiten una única extensión de hasta seis meses, que ya fue concedida, por lo que otra ampliación general carece de sustento reglamentario.

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