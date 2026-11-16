Los resultados de la encuesta muestran avances en la infraestructura tecnológica y en la incorporación de criterios ambientales dentro de los procesos de evaluación crediticia. ( SHUTTERSTOCK )

El 36 % de las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos (SB) se prepara para desarrollar mecanismos que permitan clasificar sus carteras de crédito como verdes, mientras que el 11 % ya incorpora el análisis climático en la calificación de sus clientes.

Los datos se desprenden de la segunda Encuesta sobre Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales (RAS), que también revela que el 87 % de las entidades reconoce que los temas ambientales y climáticos pueden generar impactos financieros materiales.

El estudio indica, además, que el 36 % de las entidades cuenta con responsables o estructuras organizacionales dedicadas a estos temas, mientras que casi la mitad se encuentra en proceso de crear las condiciones internas para gestionar sistemáticamente los riesgos y oportunidades relacionados con el medioambiente.

Avances en la gestión de riesgos ambientales

La encuesta también identificó avances en la adopción de los Sistemas de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (Saras). El 24 % de las entidades reportó encontrarse en alguna fase de implementación de estos sistemas, mientras que el 29 % indicó que evalúa su adopción.

Asimismo, los resultados muestran avances en la infraestructura tecnológica y en la incorporación de criterios ambientales dentro de los procesos de evaluación crediticia.

De forma general, el informe refleja una mayor conciencia sobre los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en el sistema financiero dominicano, así como progresos en la estructuración de políticas, responsabilidades y metodologías para abordarlos.

Te puede interesar Superintendencia de Bancos y el BID impulsan economía conductual aplicada al sector financiero

Evaluación del sistema financiero

El levantamiento, aplicado al total de las entidades supervisadas por la SB, permitió evaluar el progreso del sector respecto a la línea base establecida en febrero de 2024 y medir su nivel de preparación para gestionar riesgos asociados al cambio climático y la sostenibilidad.

La medición se estructuró conforme a los cuatro pilares del marco internacional de Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés): gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, y métricas y objetivos.

Como parte de este proceso, la Superintendencia de Bancos continuará promoviendo el fortalecimiento de capacidades técnicas, el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de herramientas que faciliten la integración de criterios ASG en la gestión de riesgos y en los procesos de financiamiento.

Estas iniciativas buscan contribuir a la resiliencia y sostenibilidad del sistema financiero nacional.