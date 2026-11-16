La Superintendencia de Bancos exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de las autoridades y de las entidades del sector financiero. ( CEDIDA POR LA SB )

La Superintendencia de Bancos (SB) informó este lunes que los servicios de las entidades de intermediación financiera del país operan con normalidad. La entidad hizo la precisión luego de los fallos informáticos registrados en aplicaciones bancarias de Estados Unidos.

Mediante un comunicado, la institución señaló que han circulado informaciones en redes sociales sobre interrupciones en el acceso a los servicios bancarios. Sin embargo, aclaró que, de acuerdo con su sistema de monitoreo, las operaciones se mantienen con normalidad.

La SB exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de las autoridades y de las entidades del sector financiero.

Desde el mediodía de este lunes, usuarios de Estados Unidos comenzaron a reportar fallos informáticos en varias aplicaciones bancarias, según el portal de seguimiento Downdetector.com.

Incidentes y causas

Entre las entidades y plataformas afectadas figuran importantes instituciones financieras, como JPMorgan Chase y Bank of America, así como Zelle, una popular herramienta para realizar transferencias de dinero.

Los reportes de interrupciones alcanzaron su punto máximo cerca de las 14:00 (19:00 GMT), antes de comenzar a disminuir.

JPMorgan Chase informó, mediante un comunicado, que había experimentado un "fallo de software". Por su parte, una importante institución financiera descartó, hasta el momento, que los incidentes estuvieran relacionados con un ciberataque.