La decisión fue adoptada por instrucciones del Poder Ejecutivo, según informó la institución en un aviso oficial. ( ARCHIVO DL. )

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anunció este martes que ampliará el plazo para que los micro y pequeños contribuyentes se incorporen al sistema de facturación electrónica, apenas un día después de afirmar que no podía conceder una nueva prórroga general debido a las restricciones establecidas en la legislación vigente.

La decisión fue adoptada por instrucciones del Poder Ejecutivo, según informó la institución en un aviso oficial. Sin embargo, todavía no se ha establecido hasta cuándo tendrán los contribuyentes para completar el proceso.

La DGII indicó que, a más tardar el 30 de noviembre, comunicará la nueva fecha límite y los criterios que utilizará para determinar quiénes califican como micro y pequeños contribuyentes.

El anuncio representa un cambio respecto a la posición expresada el lunes 16 de noviembre, cuando la administración tributaria sostuvo que el marco legal no permitía conceder otra prórroga general.

La institución había explicado que el artículo 37 de la Ley 32-23 establece los plazos de implementación de la facturación electrónica, mientras que el artículo 8 del Reglamento 587-24 dispone que la prórroga es única y no puede superar los seis meses.

Ese período adicional ya había sido concedido mediante el Aviso 06-26, que trasladó la fecha límite del 15 de mayo al 15 de noviembre de 2026.

La DGII no precisó en su nuevo comunicado cuál será el mecanismo jurídico para ampliar el plazo ni aclaró si la medida alcanzará a los contribuyentes no clasificados, que estaban incluidos en la extensión anterior.

¿Qué pasará con las sanciones?

El lunes, la administración tributaria había informado que, pese al vencimiento del plazo, no aplicaría por el momento multas, penalidades ni bloqueos a quienes todavía no hubieran completado su incorporación.

La institución aseguró entonces que mantendría la orientación y asistencia a los contribuyentes con dificultades tecnológicas u operativas para implementar el sistema.

Con el nuevo anuncio, los micro y pequeños contribuyentes deberán esperar hasta finales de noviembre para conocer las condiciones de la ampliación.

Más de 165,000 contribuyentes incorporados

La DGII informó que más de 165,000 contribuyentes ya se han integrado al sistema de facturación electrónica.

Un día antes, la entidad había reportado que, al cierre del domingo 15 de noviembre, estaban incorporados 162,708 contribuyentes, incluidos 3,956 que completaron el procedimiento durante esa jornada.

La facturación electrónica es una obligación establecida por la Ley 32-23, que dispone la implementación progresiva de comprobantes fiscales electrónicos, conocidos como e-CF.

El calendario comenzó con los grandes contribuyentes nacionales y continuó con los grandes contribuyentes locales y medianos. Los micro, pequeños y no clasificados conformaban el último grupo.

La DGII reiteró que la implementación de la facturación electrónica no implica un aumento de impuestos y aseguró que mantiene disponibles sus canales institucionales para responder las inquietudes de los contribuyentes.

La institución todavía debe aclarar el alcance de la nueva extensión y cómo será aplicada frente a las limitaciones reglamentarias que invocó el lunes para descartar otra prórroga general.