Si las tasas de colocación hubieran sido 108 puntos básicos superiores, manteniendo las demás condiciones, el gasto anual habría aumentado en US$29.7 millones. ( MAGNIFIC )

El rendimiento de los bonos soberanos dominicanos en dólares ha aumentado durante 2026, una evolución que merece atención por sus implicaciones para el costo de la deuda pública. Como muestra el gráfico, el bono con vencimiento en 2036 pasó de 5.86 % al cierre de 2025 a 6.94 % el 13 de noviembre de 2026. Esto representa un incremento de 108 puntos básicos.

El rendimiento indica la rentabilidad que exige el mercado para adquirir un bono a su precio actual. Para ilustrar sus implicaciones, en febrero de 2026 el Gobierno emitió US$2,750 millones en bonos soberanos, con cupones de 5.75 % y 6.15 %, que representan aproximadamente US$164.1 millones anuales en intereses. Si las tasas de colocación hubieran sido 108 puntos básicos superiores, manteniendo las demás condiciones, el gasto anual habría aumentado en US$29.7 millones.

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Este comportamiento no es exclusivo de República Dominicana. Entre el cierre de 2025 y el 13 de noviembre de 2026, los rendimientos de los bonos soberanos a diez años de Estados Unidos, Reino Unido y Japón pasaron de 4.17 % a 5.15 %, de 4.48 % a 5.34 % y de 2.07 % a 2.86 %, respectivamente. Las expectativas sobre inflación, tasas de interés y sostenibilidad fiscal influyen en estos movimientos.

En el ámbito nacional, el proyecto de presupuesto de 2027 contempla RD$351,327.1 millones para intereses de la deuda, frente a RD$311,003.4 millones del presupuesto vigente de 2026. Esto supone un aumento de aproximadamente 13 %. Aunque intervienen diversos factores, el encarecimiento del financiamiento refuerza la importancia de contener los déficits y administrar prudentemente el endeudamiento, cuyo costo termina recayendo sobre los contribuyentes.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).