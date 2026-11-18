A septiembre de 2026, la deuda pública consolidada de República Dominicana alcanzó 84,804.4 millones de dólares. De este total, 68,171.1 millones de dólares correspondían al Sector Público No Financiero (SPNF), equivalente al 80.4 %, y 16,633.3 millones de dólares al Banco Central de la República Dominicana (BCRD), el 19.6 % restante.

Al comparar esta deuda con el producto interno bruto (PIB) estimado para 2026 por el Ministerio de Hacienda y Economía, de 145,026.7 millones de dólares, representa el 58.5 %. De esta proporción, 47.0 puntos porcentuales corresponden a la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) y los 11.5 puntos restantes a la del Banco Central (BCRD).

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Una parte importante de esta deuda se ha financiado mediante bonos, títulos que el sector público emite para obtener recursos y por los cuales asume compromisos de pago. Los bonos colocados en el exterior sumaron 38,051.3 millones de dólares, equivalentes al 45.0 % del total, mientras los bonos internos alcanzaron 34,805.2 millones de dólares, el 40.9 %. En conjunto, representaron el 85.9 % de la deuda total.

Además del monto adeudado, importa cuánto cuesta financiarlo. Por ejemplo, cuando una obligación está denominada en dólares, una depreciación del peso aumenta la cantidad de moneda nacional necesaria para atender sus pagos, incluso si el monto en dólares permanece igual.

La persistencia de déficits fiscales genera una espiral de endeudamiento: el Gobierno toma nuevos préstamos, aumenta el gasto en intereses y necesita más financiamiento para cubrir sus compromisos. Esta dinámica lleva a aumentar las obligaciones a los contribuyentes ya sea en impuestos presentes o futuros. Por ello, controlar el crecimiento del gasto público y reducir los déficits resulta fundamental para contener esta dinámica y mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas a futuro.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).