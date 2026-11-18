Productos y mercancías elaborados por empresas lideradas por mujeres se exponen en la 7ma. edición Encuentro Nacional Mujeres en Exportación. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Las exportaciones de los negocios liderados por mujeres dominicanas crecen al doble de lo que avanza la economía del país, según afirmó este martes Vladimir Pimentel, director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), al presentar los resultados del estudio Mujeres en Exportación.

Entre enero y septiembre de 2026, estas empresas exportaron 2,758 millones de dólares, un incremento de 36.7 % frente al mismo período de 2025.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/vladimir-pimentel-prodominicana-dare-collado-3affcd2b.jpeg Vladimir Pimentel, director ejecutivo de Pro Dominicana habla durante la 7ma edición del Encuentro Nacional Mujeres en Exportación. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/whatsapp-image-2026-11-18-at-130741-e627e895.jpeg Encuentro 7ma edición Encuentro Nacional | Mujeres en Exportación. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/whatsapp-image-2026-11-18-at-130742-9b54fea4.jpeg Asistentes al encuentro. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO ) ‹ ›

Este monto representa el 23 % del total de las exportaciones dominicanas, es decir, casi uno de cada cuatro dólares que vende el país en los mercados internacionales.

Pimentel explicó que, aunque el oro tiene un peso importante en esos resultados, el crecimiento también se observa en el resto de la oferta exportable. Al excluir ese mineral, las exportaciones de las empresas lideradas por mujeres aumentaron un 8.9 % durante los primeros nueve meses del año.

Entre los principales productos exportados mencionó el banano, el cobre y el cacao en grano, con presencia en mercados como Estados Unidos, Asia y el Caribe.

Impacto económico nacional

Los datos se presentaron durante la inauguración de la séptima edición del Encuentro Nacional de Mujeres en Exportación. Este evento contó con la presencia del presidente Luis Abinader y se desarrolla hasta este jueves 19 de noviembre.

El impacto de estas empresas también se refleja en la economía nacional. "Durante 2025 vendieron más de 286,000 millones de pesos en el mercado local, un 30 % más que el año anterior, y compraron más de 102,000 millones de pesos a proveedores nacionales", expuso el funcionario. "Además, aportaron más de 56,000 millones de pesos en impuestos".

Para el tercer trimestre de 2026, estos grupos sostenían 15,620 empleos formales, con un salario promedio de 64,500 pesos. Mientras, durante el primer semestre del año, el Estado contrató más de 51,000 millones de pesos con 2,725 proveedoras lideradas por mujeres.

Reconocimientos a exportadoras

El director ejecutivo de ProDominicana destacó que también mejoró la capacidad de las exportadoras para colocar mayores volúmenes en el exterior. En 2021, 31 de cada 100 superaban los 100,000 dólares anuales en ventas. Mientras que para 2025, la proporción aumentó a casi 42 de cada 100.

Sin embargo, señaló que persiste el desafío de ampliar la escala de sus operaciones, debido a que 37 de cada 100 empresas exportadoras todavía no superan los 10,000 dólares anuales.

Reconocimientos a exportadoras

Durante la actividad también reconocieron a tres empresas lideradas por mujeres por su trayectoria y desempeño en los mercados internacionales.

En la categoría Pro Liderazgo distinguieron a Barrick Pueblo Viejo; el reconocimiento Pro Internacionalización correspondió a Quesada Cigars y en la categoría Pro Desempeño Pyme premiaron a Jelena Plus, empresa familiar fundada por la señora Adalgisa Tejada.