El ministro de Hacienda, Magín Díaz, reconoció este miércoles que el 4.2 % de déficit fiscal proyectado para 2026 será mayor al presupuestado inicialmente. Sin embargo, aseguró que el incremento "es sostenible" y descartó que se encuentre entre los más elevados de las últimas décadas.

El funcionario atribuyó la revisión presupuestaria propuesta ayer por el Gobierno al Congreso a las presiones generadas por la crisis internacional, principalmente al aumento de los recursos destinados a subsidiar los combustibles y la electricidad, así como al incremento de la inversión pública.

Detalló que el Gobierno pasó de presupuestar 11,500 millones de pesos para subsidiar los combustibles a destinar más de 50,000 millones de pesos para estabilizar sus precios. En tanto, la inversión pública aumentó de 215,000 millones a 230,000 millones de pesos.

"En esta coyuntura, una decisión que tomó el Gobierno fue aumentar la inversión pública y, en las crisis anteriores, se ha desplomado la inversión pública para acomodar los subsidios. Entonces, el aumento del déficit fiscal es marginal. No es uno de los más grandes de la historia, ni mucho menos", expresó tras el encuentro con representantes de la Federación Dominicana de Comerciantes, encabezado por el presidente Luis Abinader.

Crisis anteriores

El ministro comparó el escenario actual con otros períodos de dificultades económicas.

Recordó que en 2008, para enfrentar la crisis del petróleo, el déficit aumentó cuatro puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB); que en 2012 se registró un déficit cercano al 8 % del PIB y que en 2020, durante la pandemia del COVID-19, llegó al 7 %.

Díaz sostuvo que el incremento de entre 0.7 y 1 punto porcentual del PIB respecto a lo presupuestado originalmente resulta razonable, tomando en cuenta que al momento de elaborar el presupuesto no se tenía previsto el impacto de una guerra sobre los precios internacionales del petróleo.

Asimismo, señaló que el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta para América Latina un déficit fiscal promedio de 4.7 % del PIB, según la última estimación que dijo haber consultado.

Destaca mejora de calificación de riesgo

En cuanto a la meta de alcanzar el grado de inversión, Díaz destacó que el pasado 3 de noviembre la calificadora de riesgo Fitch Ratings mejoró la puntuación de República Dominicana.

Afirmó que el país se encuentra ahora "a dos escalones" de alcanzar el grado de inversión y resaltó que, ha sido el único de América Latina en recibir una mejora de su calificación durante este año.

Consideró que esa decisión representa un reconocimiento al manejo de la crisis internacional por parte del Gobierno y al desempeño de la economía dominicana.

Planteó que el incremento del déficit ha sido necesario para responder a las presiones externas y mantener la estabilidad macroeconómica, fiscal y social.