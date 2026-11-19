Airac elige a su nuevo presidente y destaca la importancia de la gobernanza. ( IMAGEN CEDIDA POR LA AIRAC. )

La Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (Airac) eligió a Víctor Nicolás Paniagua Berroa, representante de Coopcentral, como presidente de su Consejo Directivo para el período 2026-2027, durante la celebración de su asamblea correspondiente a este año.

Paniagua estará acompañado por José Aníbal García Vargas, de la Cooperativa Sanrafael, como vicepresidente; Ricardo Carmona, de Coopcandelaria, como secretario; y Luis Ramón Hidalgo Papaterra, de Coopgapa, como tesorero.

También integran el organismo Carlos Yoel Tejada Lantigua, de Coopbueno, como vocal; José Joaquín Suriel, de Coopempresarial, como primer suplente; y Nicanor Rodríguez Martínez, de Coopsano, como segundo suplente.

Nueva directiva y objetivos

Tras su elección, Paniagua señaló que la nueva directiva concentrará sus esfuerzos en fortalecer las cooperativas ante los desafíos de la transformación tecnológica y la inclusión financiera.

"En un contexto marcado por la transformación tecnológica, los desafíos de inclusión financiera y la necesidad de ampliar las oportunidades de desarrollo económico y social, el nuevo Consejo Directivo seguirá contribuyendo a través de la institución al fortalecimiento de las cooperativas como instrumentos de progreso para las personas, las familias y las comunidades", expresó.

El dirigente también destacó la importancia de mejorar las prácticas de gobernanza, ampliar la capacitación e impulsar la innovación entre las instituciones afiliadas.

AIRAC y su misión

AIRAC agrupa a 17 cooperativas especializadas en ahorro y crédito en República Dominicana. La organización ofrece servicios de asistencia técnica, supervisión, capacitación y apoyo tecnológico a sus miembros.