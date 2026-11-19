Vittorio Corbo, expresidente del Banco Central de Chile. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA )

La economía dominicana cerraría 2026 con un crecimiento de 4.6 %, más del doble del promedio previsto para América Latina y el Caribe, aunque enfrenta riesgos derivados de los elevados precios de la energía, las tasas de interés internacionales y posibles correcciones financieras relacionadas con la inteligencia artificial.

La proyección fue presentada este jueves por Vittorio Corbo, expresidente del Banco Central de Chile, durante una conferencia organizada por el Ministerio de Hacienda y Economía con motivo de su 182 aniversario.

El economista destacó que República Dominicana mantiene un desempeño superior al de varias de las principales economías latinoamericanas, pese a la incertidumbre internacional.

Según las proyecciones de octubre del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía dominicana crecería 4.6 % en 2026, frente al 2.3 % estimado para América Latina y el Caribe.

El crecimiento proyectado supera al de Perú (3.0 %), Brasil (2.2 %), Colombia (2.2 %), Argentina (2.1 %), México (1.5 %) y Chile (0.6 %).

Sin embargo, las previsiones no colocan a República Dominicana como la economía de mayor crecimiento de toda la región. Guyana, impulsada por la producción petrolera, tiene una expansión proyectada de 22.3 %.

Riesgos internacionales

En el caso dominicano, el Banco Central informó que la actividad económica acumuló un crecimiento de 4.6 % entre enero y septiembre y estima una expansión cercana al 4.5 % al finalizar el año, ligeramente inferior a la previsión del FMI.

Corbo advirtió que el escenario internacional podría complicarse si persisten las alteraciones del suministro energético, las presiones inflacionarias y las tasas de interés elevadas.

"Ese shock energético provoca que la inflación vuelva a aumentar y se aleje de las metas, lo que obliga a sostener tasas restrictivas", explicó.

También identificó como riesgo una posible corrección de los mercados financieros vinculados con la inteligencia artificial.

Recomendaciones oficiales

El economista sostuvo que América Latina podría beneficiarse de la demanda de recursos naturales y el turismo, aunque advirtió que el endeudamiento público limita la capacidad de los gobiernos para responder a nuevas crisis.

Durante la actividad, encabezada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, Corbo planteó que recuperar y sostener el dinamismo económico requiere consensos de largo plazo y mejoras en los servicios públicos.