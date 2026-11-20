La vicerrectora académica del Intec, Shajira Nazir, y el superintendente de Pensiones, Francisco Torres. ( CEDIDA POR INTEC. )

El superintendente de Pensiones, Francisco Torres, planteó la posibilidad de incorporar aportes automáticos al ahorro previsional a partir de los ingresos generados mediante plataformas digitales como Uber, DiDi y Airbnb, como una alternativa para ampliar la participación de los trabajadores independientes en el sistema.

Torres explicó que el modelo dominicano de pensiones fue concebido principalmente para trabajadores asalariados, una estructura que enfrenta dificultades para responder al crecimiento del empleo independiente y de las nuevas modalidades de generación de ingresos.

Torres señaló que una de las posibilidades por desarrollar consiste en aprovechar las transacciones realizadas mediante plataformas digitales para facilitar contribuciones automáticas al ahorro previsional, aunque no anunció acuerdos con estas empresas ni plazos para implementar ese mecanismo.

El superintendente, durante una conversación con la vicerrectora académica del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Shajira Nazir Adams, en el marco del XII Congreso Anual de Estudiantes de Economía y Negocios (CANE 2026), sostuvo que el desafío no consiste únicamente en ofrecer cuentas de ahorro, sino en establecer mecanismos de cotización compatibles con ingresos variables, sin depender necesariamente de una relación tradicional entre empleador y trabajador.

"Tenemos que ajustarlo a ingreso, no necesariamente a salario", expresó el superintendente al referirse a las transformaciones que requiere el sistema dominicano de pensiones.

Desafíos del sistema actual

Explicó que las administradoras de fondos de pensiones ya disponen de planes complementarios que permiten realizar aportes voluntarios, aunque reconoció que todavía existen barreras para facilitar su utilización mediante herramientas digitales y mecanismos automáticos de contribución.

Una dificultad adicional, precisó, es que el esquema contributivo tradicional descansa en el financiamiento compartido entre trabajadores y empleadores, de manera que quienes trabajan de forma independiente deben asumir por sí mismos el ahorro que desean acumular sin contar con una contribución patronal.

El funcionario indicó que el sistema dominicano de pensiones acumula aproximadamente RD$ 1.7 billones, distribuidos entre cerca de cinco millones de afiliados, de los cuales unos 2.4 millones realizan cotizaciones.

CANE 2026

El planteamiento surgió durante "The Long Game: capital que crea valor", la conversación con la que inició el programa académico del CANE 2026, en la que Nazir Adams condujo el diálogo desde las inversiones de los fondos de pensiones hasta las transformaciones que experimenta el mercado laboral dominicano.

El intercambio también abordó la posibilidad de que los fondos de pensiones contribuyan al financiamiento de la primera vivienda, la necesidad de diversificar las inversiones hacia sectores productivos y las dificultades para garantizar ingresos suficientes durante períodos de jubilación cada vez más prolongados.

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Durante la inauguración del congreso, desarrollado bajo el lema "SHIFT: Activar el cambio para crear valor", Nazir Adams sostuvo que el desafío de las universidades no consiste únicamente en preparar profesionales para el mercado laboral, sino en anticipar las competencias que demandarán las industrias y conectar la investigación y la innovación con la productividad empresarial.

"La vinculación entre la universidad y la industria ha dejado de ser un componente complementario para convertirse en una condición indispensable para la competitividad y el desarrollo", afirmó la vicerrectora académica.

La académica también llamó a los estudiantes a cuestionar los modelos de negocios existentes e identificar problemas que todavía no cuentan con soluciones, en un escenario donde las fronteras entre las disciplinas y las profesiones se transforman aceleradamente.

Organizado por el Área de Economía y Negocios del INTEC, el CANE alcanza su duodécima edición como un espacio de intercambio entre la comunidad universitaria, especialistas y representantes de los sectores empresarial e institucional.