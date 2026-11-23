El Fondo Monetario Internacional (FMI) resaltó la trayectoria de la economía dominicana hacia un desempeño que consideró sólido, reconociendo el repunte de 4.6 % del PIB que ha presentado la actividad económica hasta septiembre de este año. Sin embargo, planteó que las políticas de corto plazo deben enfocarse en salvaguardar la sostenibilidad, tanto con la reducción del costo de los subsidios a los combustibles, como garantizando el cumplimiento de la regla fiscal que el Gobierno se ha trazado.

En momentos en los que el Congreso Nacional acelera el estudio para la aprobación de un segundo presupuesto complementario este año–en el que se pausa la implementación de la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal, el organismo instó a las autoridades a garantizar el cumplimiento de esta normativa para el 2027, indicando que esto "ayudará a preservar la credibilidad fiscal".

"Fortalecer la movilización de ingresos internos y la eficiencia del gasto respaldará la consolidación fiscal del mediano plazo y mantendrá la deuda pública en una trayectoria descendente", puntualizó su personal técnico en su declaración final al término de la misión de consulta del Artículo IV correspondiente a este año.

Recordó que el Gobierno se comprometió a respetar la meta del déficit presupuestario para el 2027, equivalente al 3.4 % del producto interno bruto (PIB), junto a una trayectoria correctiva que cumpla con la ley de responsabilidad fiscal. En la modificación al presupuesto complementario, se estima que el déficit terminará este año en un 4.2 %, representando un incremento de hasta un 30 %.

De igual manera, el organismo recordó que las medidas fiscales implementadas por el Gobierno en junio del 2026, a través de lo que localmente se llamó el plan anticrisis, buscaba respaldar el crecimiento y contener el impacto de mayores precios de los combustibles, pero su efecto pleno sobre los ingresos solo se materializará hasta 2027.

Para el mediano plazo, el FMI consideró que se debería mantener una consolidación gradual que sitúe la deuda pública en una firme trayectoria descendente, con el objetivo de que la meta de deuda sea del 40 % del PIB para el 2035.

"Dado los limitados márgenes de maniobra en materia fiscal y la elevada incertidumbre, los planes de contingencia seguirán siendo fundamentales", precisó.

Perspectivas favorables, pero con tendencia a la baja El FMI estima que el crecimiento alcance el 4.6 % al cierre del 2026 y disminuya dos puntos porcentuales en 2027, para situarse en 4.4 %, antes de converger gradualmente hacia un 5 % de crecimiento en el mediano plazo. Estas perspectivas tomaron en cuenta que los precios internacionales de los combustibles siguen siendo elevados y afectan a la economía dominicana, así como el posible aumento de los precios de los alimentos debido al fenómeno climático del El Niño, que haría que la inflación retorne al centro de la meta de 4 % +/- 1 % para el 2028. De momento, la inflación ha estado por encima del rango meta desde abril del 2026.

Reducir el costo de los subsidios

De igual manera, el organismo consideró que la reducción del costo para contener los precios de los combustibles en el mercado local debe de ser una prioridad.

"Avanzar en las reformas de los subsidios a los combustibles y a la electricidad sigue siendo una prioridad para crear espacio para el gasto social y de capital", señaló.

Para proteger la sostenibilidad fiscal, el FMI planteó la implementación de un nuevo mecanismo automático de fijación de precios de los combustibles, sumado a una mejor focalización del apoyo a los grupos más vulnerables.

Asimismo, instó por reimpulsar las reformas del sector eléctrico, incluidos subsidios mejor focalizados, ajustes graduales de las tarifas y la reducción de las pérdidas de distribución, junto con una nueva capacidad para reducir los costos de generación.

Esto permitirá espacio para una mayor inversión pública, aumentando la resiliencia y respaldado el crecimiento de largo plazo.

Medidas para el corto y mediano plazo

Otras políticas de corto plazo recomendadas por el FMI para preservar la resiliencia frente a la incertidumbre mundial fueron:

Seguir vigilando el entorno global frente a posibles posturas más restrictivas de la política monetaria que deba tomar el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). El organismo saludó la decisión de seguir retirando, gradualmente, las medidas de liquidez y gestionando niveles adecuados de liquidez sistémica.

Continuar el régimen de tipo de cambio flotante, en consonancia con el esquema de metas de inflación, para que este siga amortiguando los choques externos y limitando la intervención cambiaria. Esto, según el FMI, debe ir acompañado con seguir generando un entorno regulatorio propicio y promover un mayor desarrollo del mercado de coberturas cambiarias.

En el largo plazo, el FMI recomendó:

Elaborar una estrategia de ingresos a mediano plazo para crear espacio fiscal para el gasto social y de capital prioritario, para que sea una medida que acompañe a las reformas a los subsidios.

Reactivar las reformas estructurales para sostener las altas tasas históricas de crecimiento potencial. El FMI señal, como propiedad, aumentar la participación de la fuerza laboral, reducir la informalidad, fortalecer el capital humano mediante mejores resultados en educación y salud, mejorar la infraestructura física y digital y promover la diversificación de las exportaciones y de la actividades de mayor valor agregado

Crear un nuevo plan de recapitalización junto al Ministerio de Hacienda y Economía que mejore la situación financiera del BCRD, tomando en cuenta su potencial impacto monetario y la posición fiscal

Continuar los avances en el fortalecimiento de la regulación y supervisión financieras, en consonancia con los estándares de Basilea. El FMI recomendó tener una regulación más sólida del riesgo de liquidez, de mercado y de tasas de interés, mejorar los marcos macroprudenciales y de resolución, así como fortalecer las normas para regular y supervisar mejor las cooperativas de crédito que realizan intermediación financiera.

El FMI hizo esta valoración al término de la misión de consulta del Artículo IV, luego de una visita a Santo Domingo entre el 11 y el 20 de noviembre de este año, en la que se reunió con el gobernador del BCRD, Héctor Valdez Albizu y con el superintendente de Bancos, Enmanuel Cedeño, entre otros funcionarios y representantes del sector privado y de la sociedad civil.