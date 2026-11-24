A la economía dominicana ingresaron 1,108.6 millones de dólares en remesas el pasado octubre, un monto que supera en 143 millones lo recibido en ese mismo mes de 2025, un 14.8 % más, según informó este martes el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

La institución comunicó que entre enero y octubre de 2026 las remesas recibidas alcanzaron los 10,598.4 millones de dólares, lo que refleja un aumento de 720 millones, un 7.3 %, respecto al mismo periodo del año pasado.

El BCRD señaló que este comportamiento responde, principalmente, a las transferencias enviadas por los dominicanos residentes en Estados Unidos, país del cual provino el 81.4 % de los recursos formales canalizados en octubre, con un monto de 835.7 millones de dólares. Este resultado se mantiene estrechamente vinculado al desempeño de la economía norteamericana.

Asimismo, desde España se registraron transferencias por 59.9 millones de dólares, lo que constituye el 6.1 % del flujo total. Este resultado la consolida como el segundo país de procedencia, cónsono con la cantidad de dominicanos residentes en dicho territorio.

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A estos les siguió Italia, contribuyendo con un 1.2 % del total; acompañada de Suiza, con un 1.1 %, y Haití, con un aporte de 1.0 %. El resto de las divisas se distribuyó entre naciones como Francia, Canadá y Alemania, entre otras.

En cuanto a la distribución geográfica, el Distrito Nacional captó el 51.8 % del flujo ingresado en octubre, seguido de las provincias Santiago y Santo Domingo, con proporciones de 9.4 % y 6.5 %, respectivamente. De esta manera, el 67.7 % de las remesas recibidas en ese mes se concentró en las áreas metropolitanas.

Impacto en tasa de cambio

Estas entradas de divisas han favorecido la estabilidad relativa del tipo de cambio que se observa en la actualidad, de tal manera que, al 31 de octubre de 2026, la moneda nacional se apreció un 4.5 % frente al dólar estadounidense con respecto a diciembre de 2025.

Estos mayores flujos externos permiten también mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, las cuales al cierre de octubre se ubicaron en 15,047.2 millones de dólares, representando un 10.4 % del producto interno bruto y cubriendo 5.3 meses de importaciones, indicadores por encima de los umbrales recomendados por el Fondo Monetario Internacional, establece la institución monetaria en una nota de prensa.

Las más recientes perspectivas del BCRD para el sector externo contemplan que persista la evolución positiva en la captación de divisas durante 2026.

En ese sentido, se proyecta que los ingresos por turismo superen los 12,200 millones de dólares, mientras que las remesas se ubicarían en torno a los 12,600 millones. Asimismo, las exportaciones totales se estiman superen los 17,200 millones y la inversión extranjera directa sobrepasaría los 5,300 millones de dólares.

El dinamismo de estos flujos, en conjunto con el resto de los servicios exportados (aproximadamente 3,300 millones de dólares), permitiría alcanzar un total de ingresos de divisas superior a los 50,700 millones al cierre de 2026.