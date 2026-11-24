El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, defendió este martes los subsidios que mantiene el Gobierno ante las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducir el costo de estas ayudas y garantizar el cumplimiento de la regla fiscal.

Díaz explicó que el Poder Ejecutivo ha buscado un equilibrio entre trasladar las alzas internacionales del petróleo a los precios locales y evitar que los aumentos lleguen de golpe a los consumidores.

Advirtió que retirar los subsidios de manera abrupta tendría consecuencias en el transporte y en los precios de los productos, por el impacto que tienen los combustibles en la economía.

Por esta razón, defendió que se haya optado por aplicar aumentos graduales y mantener las ayudas, sobre todo al diésel, que es el combustible más utilizado en el transporte y en las actividades agropecuarias.

Al referirse al monto de los subsidios, indicó que durante 15 semanas el Gobierno destinó un promedio de RD$1,500 millones, pero que en las últimas semanas esa cifra ha bajado a unos RD$900 millones.

El ministro también defendió el desempeño de la economía dominicana en medio de la crisis internacional.

Dijo que el país ha crecido más de un 4.5 %, el peso se ha apreciado, las reservas internacionales se mantienen en buen nivel y la inversión pública no ha disminuido.

Sobre la posibilidad de focalizar las ayudas, consideró que las estadísticas de pobreza multidimensional presentadas durante un taller a periodistas servirán para identificar mejor a las personas que necesitan asistencia del Estado y distribuir los recursos con mayor precisión.

"Lo que tú nunca quieres es que alguien que sea pobre no reciba las ayudas", expresó al explicar la importancia de contar con herramientas que permitan mejorar la selección de los beneficiarios.

Subsidio eléctrico

Díaz también se refirió al subsidio eléctrico, que representa una parte importante del gasto del Gobierno.

Reconoció que las pérdidas de las distribuidoras siguen siendo un problema, aunque afirmó que el país ha avanzado en la generación de electricidad con una matriz que combina carbón, gas y energías renovables.

Explicó que el Gobierno trabaja con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en proyectos para mejorar la gestión de las distribuidoras y reducir las pérdidas.

Varios de esos proyectos ya fueron adjudicados y, según dijo, se espera que comiencen a dar resultados el próximo año.