El plan anticrisis de este año cerró la discusión sobre una reforma fiscal durante la actual gestión, afirmó hoy el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz.

Según el funcionario, las medidas aprobadas por el Congreso Nacional agotaron el margen para nuevos cambios fiscales y el Gobierno se manejará en 2027 con los recursos disponibles.

El funcionario ofreció estas declaraciones durante un taller sobre pobreza multidimensional.

"La reforma fiscal es un tema cerrado para el Gobierno. Ya con lo que hicimos (el plan anticrisis) este año entendemos que agotamos las cuotas con el tema fiscal", expresó Díaz.

¿Qué comprende el plan anticrisis aprobado? El plan anticrisis, aprobado mediante la Ley 30-26, elevó temporalmente del 27 al 30 % la tasa del impuesto sobre la renta (ISR) para las empresas con ingresos anuales de al menos 1,000 millones de pesos, durante los ejercicios fiscales de 2026 a 2028. A partir de 2027, la ley exime a las microempresas del pago de anticipos, fija tres cuotas para las pequeñas empresas y eleva a 480,000 pesos anuales el mínimo exento del ISR de las personas físicas, cuya escala se ajustará cada año por inflación. La normativa también amplió el tope de la deducción por gastos educativos desde el ejercicio fiscal 2026, redujo los recargos por mora y abrió un plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para solicitar acogerse a la amnistía fiscal.

Díaz consideró que la aprobación del plan anticrisis es un logro, al señalar que, desde 2020, diez países de la región han intentado aprobar reformas tributarias y nueve han fracasado.

Medidas y resultados

El ministro sostuvo que las medidas adoptadas en el país no se limitaron a recaudar recursos, sino que también incluyeron disposiciones para beneficiar a las personas físicas y a las empresas.

Asimismo, atribuyó a ese proceso parte de la mejoría en la calificación de riesgo del país.

Díaz aseguró que el Gobierno mantendrá la disciplina presupuestaria y la estabilidad fiscal, que definió como bases del desempeño económico del país durante las últimas décadas.

"Lo que nunca vamos a poner en juego es la restricción presupuestaria y la estabilidad fiscal", manifestó.

Indicó que la administración se manejará dentro de un rango de déficit de entre 3 y 3.5 % y que, si fuera necesario, realizará ajustes para mantenerse dentro de esos límites.

"Haremos que alcance", afirmó al referirse a los recursos con los que contará el Gobierno el próximo año.