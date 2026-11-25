Fachada del Banco Central de la República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

La economía dominicana registró un crecimiento interanual de 5.4 % a octubre de 2026, impulsado principalmente por el desempeño de la construcción, la manufactura y las actividades de servicios.

Con este resultado, el crecimiento promedio acumulado durante el período enero-octubre se situó en 4.7 %, ligeramente por encima de la proyección de 4.5 % contemplada para el cierre de 2026.

Según los resultados del indicador mensual de actividad económica (IMAE), publicados este miércoles por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), entre los sectores de mayor crecimiento durante octubre se destacaron:

La construcción ( 15.6 % )

( ) La manufactura local ( 6.8 % )

( ) La manufactura de zonas francas ( 2.6 % )

( ) El sector agropecuario (1.3 %).

Las actividades de servicios, en conjunto, crecieron 4.7 %, mientras que la minería registró una contracción de 13.6 %.

Dentro de los servicios, los mayores incrementos correspondieron a:

Energía y agua (8.5 %)

(8.5 %) Hoteles, bares y restaurantes ( 7.8 % )

bares y ( ) Otras actividades de servicios de mercado (6.4 %)

de mercado (6.4 %) Servicios financieros ( 6.3 % )

( ) Comercio (5.5 %)

Transporte y almacenamiento (5.5 %)

Enseñanza (4.7 %).

Proyectos privados y públicos

La construcción registró una expansión interanual de 15.6 % en octubre de 2026, sustentada principalmente en la ejecución de proyectos de inversión privada, tanto residenciales como no residenciales, así como en el desarrollo de obras de infraestructura vinculadas a la inversión pública.

Este desempeño se reflejó en el incremento de las ventas de los principales insumos utilizados en la actividad, en un contexto de mejoras institucionales orientadas a agilizar y transparentar los procesos de aprobación de nuevos proyectos.

Asimismo, el crédito destinado a la construcción presentó una expansión interanual de 14.9 % al cierre de octubre, equivalente a un aumento superior a los 24,000 millones de pesos respecto al mismo período del año anterior.

Por su parte, la manufactura local creció 6.8 %, debido al comportamiento de la fabricación de productos minerales no metálicos y productos metálicos.

De igual forma, la manufactura de zonas francas exhibió un crecimiento interanual de 2.6 % en octubre, explicado por el desempeño de las exportaciones de tabaco manufacturado, productos eléctricos y otros bienes industriales.

Turismo y servicios financieros mantienen crecimiento

La actividad de hoteles, bares y restaurantes registró un crecimiento interanual de 7.8 % en octubre de 2026, impulsado principalmente por el incremento en la llegada de pasajeros no residentes por vía aérea.

Durante ese mes, el país recibió 627,015 turistas, para un aumento de 5.7 % respecto a octubre de 2025.

Con este resultado, el flujo acumulado de visitantes internacionales por los diferentes aeropuertos alcanzó las 7,760,264 personas durante el período enero-octubre de 2026, equivalente a una expansión interanual de 8.3 %.

El Banco Central señaló que este comportamiento estuvo favorecido por las estrategias de promoción desarrolladas por el Ministerio de Turismo, dirigidas a fortalecer la presencia de República Dominicana en sus principales mercados emisores y diversificar los mercados de origen.

En cuanto a la intermediación financiera, seguros y actividades conexas, el crecimiento interanual fue de 6.3 %, explicado principalmente por el aumento de las comisiones explícitas vinculadas a las operaciones de cambio de divisas, tarjetas de crédito, giros, transferencias y garantías, entre otras.

En el resultado también incidió el crecimiento de 7.1 % en el crédito total dirigido al sector privado.

Sector agropecuario acumula crecimiento de 1.6 % El sector agropecuario presentó un crecimiento interanual de 1.3 % en octubre, como resultado del aumento en la producción de guineo, aguacate, cacao, plátano y huevos, entre otros rubros. Con este desempeño, el crecimiento acumulado de la actividad agropecuaria se situó en 1.6 % durante los primeros diez meses de 2026.

Proyecciones al cierre del año

El Banco Central indicó que el crecimiento promedio acumulado de 4.7 % durante enero-octubre se encuentra ligeramente por encima de las estimaciones de expansión económica previstas para el cierre del año.

Además de la proyección oficial de 4.5 %, el resultado supera el crecimiento de 4.6 % estimado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 4.4 % previsto por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La entidad monetaria sostuvo que, de mantenerse el ritmo de expansión observado, el crecimiento económico dominicano al cierre de 2026 resultaría significativamente superior al promedio de 2.4 % estimado para América Latina y más que duplicaría el crecimiento registrado en el país durante 2025.